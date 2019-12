Share on Facebook

La Fondation de France lance un appel à projet « Femmes et sport, vers un nouveau départ », afin de soutenir partout en France des programmes ayant pour objectif d’utiliser l’activité physique en soutien auprès des femmes en difficultés.

« Les jeunes filles et les femmes en situation de vulnérabilité nécessitent un accompagnement plus spécifique améliorer leur parcours global d’insertion et reprendre confiance en soi . Les activités physiques ou sportives sont des leviers reconnus pour aider à dépasser les difficultés rencontrées par ces jeunes femmes » explique la Fondation de France.

Tout organisme à but non lucratif engagé dans une démarche visant à accompagner des femmes et des jeunes filles peut y participer.