« Ce conseil marque l’acte 1 de notre Métropole. » La présidente d’Aix Marseille Provence, Martine Vassal, a pris la parole en introduction du dernier conseil métropolitain de la mandature, plus de quatre ans après la 1ère séance organisée en novembre 2015 dans une atmosphère particulièrement chaotique. 25 conseils métropolitains plus tard, Martine Vassal, qui a pris la suite au « perchoir » de Jean-Claude Gaudin, en septembre 2018 a voulu souligner que l’institution est désormais en action et qu’elle joue même un rôle de « stratège » et de « visionnaire » pour le développement du territoire. (voir l’intégralité de la séance en vidéo sur le site de la Métropole.)



Les 417 rapports au vote ce jeudi 19 décembre 2019 sont là pour en attester selon celle qui préside aussi aux destinées du Département et qui est désormais candidate à la marie de Marseille investie par Les Républicains. Le menu en effet est particulièrement copieux et les débats vont durer près de cinq heures.



Si l’ambiance semble plus apaisée qu’à l’époque de sa naissance tourmentée, le conseil métropolitain continue d’être traversé par de multiples contraintes. A commencer par la volonté des 92 maires prompts à rappeler leurs compétences et la nécessité de préserver les ressources à travers notamment les attributions compensatrices adressées par la Métropole aux communes. Des contributions jugées le plus souvent insuffisantes pour des maires qui en demandent souvent plus à l’instar de Gérard Bramoullé, le 1er adjoint de la Ville d’Aix qui, en l’absence de Maryse Joissains -, a repris l’argumentaire traditionnel : « le territoire d’Aix n’est pas suffisamment servi ».