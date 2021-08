Collectionneurs et amateurs d’art contemporain se sont retrouvés en nombre pour le vernissage d’Art-o-rama, vendredi 27 août. Le salon, version marché, se poursuit jusqu’au lundi 30 août, alors à vos emplettes !

« Les collectionneurs vivent partout alors montrer qu’il y a une activité commerciale en dehors de Paris est très important » rappelle Jérôme Pantalacci, directeur d’Art-o-rama. En réunissant 35 galeries, majoritairement européennes, et 7 éditeurs d’art, la 15e édition retrouve ses marques après une année 2020 compliquée. « C’est une foire à taille humaine car notre volonté est de rester accessible aux jeunes galeries tout en étant exigeant, depuis le début, sur la qualité. Une dizaine d’entre elles sont présentes pour la première fois ». De jeunes galeries pour la jeune création : s’y trouvent peut-être les valeurs de demain ? En tout cas, celles que l’on peut accrocher chez soi. Extraits.

En parcourant les allées de la Cartonnerie

Difficile de rendre compte de toutes les propositions qui se succèdent, mêlant figuratif et abstraction, et d’une diversité très plaisante, à l’image de celles de la galerie Sector 1. Venue de Bucarest, elle présente les œuvres de quatre artistes très différentes. Les petits formats délicats de Lucian Popăilă comme issus d’un autre temps, celui où la finesse d’un dessin naturaliste invitait à la contemplation. Le langage op-art pour la série de sept dessins, tous aussi méticuleux, de Norbert Filep, l’inspiration Bauhaus pour Arantxa Etcheveria, témoignent également d’une préoccupation esthétique appréciée des visiteurs.

Autre proposition : cette longue ligne de petits et minis formats, co-accrochés par la galerie suisse A.Romy et la galerie bordelaise Pierre Poumet. Un des « Dialogues » du salon, entre les artistes Lauren Coullard et de Tatiana Defraine aux palettes colorées, comme de multiples instants pris sur le vif tout au long d’une journée.

C’est également une palette colorée qui attire l’œil quelques cimaises plus loin. Sur le stand de la galerie Sorry We’re Closed, le travail de Julien Meert, exclusivement sur le thème de l’autoportrait. Reconnaissable dans ses petits collages, insaisissable dans les trois grandes toiles.



« La dette n’est pas une promesse » (2017) de Mathieu Saladin, Galerie Salle principale ; « Fig Plant » et « Dry Plant » de Lucian Popăilă, Sector 1 Galery (en haut de gauche à droite)

Dialogue entre les œuvres de Tatiana Dufraine, Galerie Pierre Poumet, et Lauren Coullard, Galerie A.Pomy (en bas à gauche),

Exposition collective de Ramiro Quesadas Pons, Laura Ojeda Bär, Matias Ercole, stand NVS (en bas à droite). ©DV



En écho avec l’actualité

Acheteurs ou pas, on ne manquera pas de sortir un billet de banque, sur le stand de la galerie Salle principale (Paris), pour le gaufrer du message « La dette n’est qu’une promesse » à l’une des trois presses de Matthieu Saladin. Pour un instant contestataire interactif, on repart avec ce message conçu en français, en allemand et en grec, dans la police de caractère officielle de la Commission européenne, lors de la crise de la dette grecque, à faire circuler.



Les galeries Osnova et Grant Wahlquist ont fait le déplacement pour la première fois. De Moscou, pour la première. « Nous avons étudié la liste des galeries présentes et nous avons des projets communs avec beaucoup d’entre elles. Il est important aussi de trouver des artistes émergents. Enfin, ce qui est également intéressant ici est la présence des institutions publiques, parallèlement aux collectionneurs privés », nous confie Alena Kurmasheva. Sur son stand, Re-Locations, un travail de reconstitution digitale topographique mené par Mikhail Tolmachev, à partir des notes d’un soldat soviétique en Afghanistan, sur son journal secret. De portland, pour la seconde qui présente le travail sur le racisme de Christie Neptune et qui s’est vu décerner le soir-même le prix Medeos.

Du côté des éditeurs

« Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des galeries est généralement entre 250 000 et 300 000 euros. Nous ne sommes pas une grande foire et ce n’est pas notre but mais ici, on peut acquérir des oeuvres pour 5 000 euros », précise Jérôme Pantalacci. Autre façon de démarrer une collection : faire un saut dans la section des éditeurs où les estampes, affiches et autres multiples démarrent à 100 euros.

Choix multiples de multiples sur le stand de Tchkebe (à droite) ©DV

Art-o-rama se poursuit jusqu’au 12 septembre sous forme d’exposition, mais il est également possible de faire un tour sur sa plateforme en ligne découvrir des oeuvres textuelles et sonores.

Informations pratiques et liens utiles



> Art-o-rama, Cartonnerie et plateaux de la Friche Belle-de-mai, 41 rue Jobin, Marseille 3e

Salon jusqu’au lundi 30 août, de 14h à 20h

Puis exposition du 1er au 12 septembre, sauf lundi et mardi, de 14h à 19h

Plein tarif 5 €, tarif réduit 3 €, gratuit pour les -18 ans, les seniors…



Liste des galeries et éditeurs présents

GALERIES

31 project, Paris

ADN, Barcelone

Berthold Pott, Cologne

Bombon, Barcelone

Bosse & Baum, Londres

Catinca Tabacaru, Bucarest, New York, Harare

Ceysson & Bénétière, Paris

Ciaccia Levi, Paris

Crèvecœur, Paris

Emmanuel Hervé, Paris, Marseille

Exo Exo, Paris

Grant Wahlquist, Portland (ME)

Hubert Winter, Vienne

In Situ – fabienne leclerc, Romainville

Meessen De Clercq, Bruxelles

Nicoletti, Londres

Nir Altman, Munich

NVS, Lisbonne

Osnova, Moscou

Philipp von Rosen Galerie, Cologne

Rodriguez, Poznan

Salle Principale, Paris

Sans titre (2016), Paris

Sector 1, Bucarest

Sorry we’re closed, Bruxelles

Suprainfinit, Bucarest

The film gallery, Paris



DIALOGUES

Double V, Marseille & Fran Reus, Palma de Mallorca

König, Berlin, Londres, Seoul & Union Pacific, Londres

Lambdalambdalambda, Prishtina & Air de Paris, Romainville

Pierre Poumet, Bordeaux & A. Romy, Genève, Zurich



ÉDITEURS

Atelier vis à vis, Marseille

Dumont gallery, Los Angeles

Familia Editions, Madrid

GDM…, Paris

Loodd, Waregem

more projects, Paris

Tchikebe, Marseille



PROJETS INVITÉS

Goswell Road, Paris

Art Barcelona (Réseau des galeries de Barcelone)



PRIX RÉGION SUD 2021 décerné à Flore Saunois

Artiste invité.e : mountaincutters (lauréat du Show Room 2019)

Show room 2021 : Néphéli Barbas, Julien Bougain, Louise Mervelet et Flore Saunois.