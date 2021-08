Une exposition pour découvrir les fonds marins à la CCI

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN se déroulera aussi hors des murs du Parc Chanot. Depuis le 23 août, les clichés du photographe sous-marins Nicolas Barraqué, sont exposés sur les grilles du Palais de la Bourse à Marseille, avec le soutien de l’Agence de l’eau, du Conservatoire du littoral et de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence. L’exposition, intitulée « Regards sur la Méditerranée » est à voir jusqu’au 20 septembre prochain.4

La Macif présente à l’UICN aux côtés du Parc Naturel de l’Avesnois

L’assureur mutualiste de l’économie sociale et solidaire Macif sera présente au sein des espaces génération nature sur un stand commun avec le Parc Naturel de l’Avesnois (Hauts-de-France) lors du Congrès. Ensemble, ils proposeront des animations éco-responsables, ainsi qu’une exposition ludique pour sensibiliser les plus jeunes aux gestes éco-friendly (pêche aux déchets, découverte du voyage d’un jeans, etc.). Au programme également, une conférence-débat intitulée « Stop au plastique ! Protégeons l’océan » avec Surfrider Foundation Europe. Enfin, des défis seront proposés aux participants en lien avec l’environnement et les gestes du quotidien dans la continuité de Diffuz, la plateforme solidaire de la Macif, qui permet au citoyens d’agir par le biais de micro-action ou du bénévolat, en particulier en faveur de l’écologie.

En dehors du Congrès, la Macif est engagée dans la transition énergétique avec « un encours de 13,5 milliards d’euros en faveur de la transition énergétique et la protection des écosystèmes », détaille dans un communiqué Franck Janowsky, Responsable RSE de la Macif.

Testez votre connaissance de la nature avec l’Agam

L’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise aura également un stand sur les Espaces génération nature, sur lequel seront proposé des quizz sur l’environnement, des expositions et des films. Des experts de l’Agam seront présents sur place pour répondre aux questions des visiteurs. Pour en profiter, rendez-vous le 11 septembre, de 9h30 à 19h !

Wild Immersion débarque au Parc Chanot pour le Congrès mondial de la nature

Nous vous en parlions dans notre dernier agenda du week-end : l’expérience Wild Immersion, qui propose une exploration de la faune à l’état sauvage à 360° grâce à des lunettes de réalité virtuelle. Actuellement installée aux Terrasses du Port à Marseille et au parc Phoenix à Nice, Wild Immersion débarque au Parc Chanot à l’occasion du Congrès mondial de la nature. Plus que de l’amusement, l’objectif est de sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature.

Pour en profiter, deux espaces seront mis à disposition : un sur les Espaces génération nature, de façon pérenne, et un espace éphémère du 9 au 12 septembre, sur l’Agora 2. A cette occasion, le CEO de Wild Immersion Grégoire Moisson prendra la parole le 11 septembre, de 13h à 14h.

Liens utiles :



> [Les échos de l’UICN] Synchronicity, Mari’s.A, Aéroport Marseille Provence

> [Les échos de l’UICN] Rendez-vous avec Hack4Nature et Entrepreneurs pour la planète

> L’actualité du Congrès mondial de la nature à retrouver dans notre rubrique environnement

> Congrès de la nature : 10 experts pour la biodiversité

> Congrès mondial de la nature : l’avenir écologique se jouera à Marseille en septembre