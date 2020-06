A 24 heures du dépôt des listes pour le second tour des municipales, la nouvelle est une pierre de plus dans le jardin de ceux qui militent pour un rapprochement des listes Vassal (LR) et Gilles (DVD). Robert Assante qui emmène la liste de Bruno Gilles dans le 6e secteur (11e et 12e arrondissements de Marseille) annonce qu’il maintient sa liste au second tour.

« Pour toutes celles et ceux qui partagent ou partageront notre vision, j’ai pris la décision de déposer ma candidature à l’identique du premier tour parce qu’il existe une nouvelle voie, sans extrêmes et sans système » écrit Robert Assante dans un communiqué (lire l’intégralité ci-dessous) daté du dimanche 31mai et reçu par la rédaction ce lundi 1er juin.

Robert Assante est arrivé en 4e position au 1er tour avec un peu plus de 10%, seuil qui lui laisse la possibilité de se maintenir. Le secteur devrait être marqué par un combat à quatre au second tour. L’avance du maire sortant Julien Ravier (LR), arrivé en tête avec 28,13%, pourrait se réduire compte tenu de la fracturation de l’électorat dans son secteur.



L’intégralité du communiqué de Robert Assante



Robert Assante : « Ni extrêmes, ni système : ensemble pour une nouvelle gouvernance à Marseille»

Marseille, le 31 mai 2020



À l’heure de toutes les tractations et des derniers calculs politiciens, Robert Assante, tête de liste dans le 6ème secteur (11/12), et l’ensemble

de ses colistiers, rappellent leur volonté d’être à la hauteur de la confiance accordée par leurs 2673 électeurs à l’occasion du premier tour

des élections municipales du dimanche 15 mars dernier.

Serein, Robert Assante déclare : « Il n’est pas question d’envisager la moindre alliance qui serait contre-nature. Au milieu de ce tourbillon politico-médiatique, ce dont ont besoin les Marseillais de notre secteur, et de notre ville, c’est d’un Maire sincère, responsable et à plein temps.

Nous devons et nous serons être à la hauteur de la confiance qui nous sera témoignée.

Avec l’ensemble de mes colistiers, en qui j’ai une totale confiance, notre devoir est de ne rien modifier de notre projet: une nouvelle gouvernance partagée avec les citoyens.

Et pour toutes celles et ceux qui partagent ou partageront notre vision, j’ai pris la décision de déposer ma candidature à l’identique du premier

tour parce qu’il existe une nouvelle voie, sans extrêmes et sans système. Jamais notre secteur et notre ville entière n’en ont eu autant besoin.

Ensemble, portons un nouvel espoir. »

