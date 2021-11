L’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) de Septèmes-les-Vallons, qui traite actuellement 25 % des déchets ultimes du bassin de vie, évolue et change de nom. L’objectif : répondre à la stratégie de transformation écologique engagée par Veolia et aux besoins de réduction et de valorisation des déchets. Les contours du nouveau site ont été présentés pour la première fois mercredi 20 octobre, dans la perspective du renouvellement de l’autorisation d’exploitation de l’installation, prenant fin en février 2022.

Ecopôle de l’Etoile. Un nom qui sonne presque comme celui d’un village de conte de fée. Pourtant, la perspective d’un avenir avec une réduction massive des déchets enfouis ne relève pas de l’imaginaire pour les équipes de Veolia. Le changement de nom de l’ISDND de Septèmes-les-Vallons a pour objectif de mieux correspondre aux objectifs environnementaux fixés notamment par la loi de transition écologique de 2015 pour l’horizon 2025 et du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires – voir notre article précédent : Cycle des déchets : le compte à rebours avant 2025 ). Ces objectifs visent à répondre à une urgence grandissante : la réduction maximale du nombre de déchets ultimes enfouis. Car à ce jour, dans le Sud, pas moins de 737 kilos de déchets sont produits par habitants chaque année, soit 26% de plus que la moyenne nationale, selon les chiffres de l’Observatoire régional des déchets. Face à cet afflux massif de déchets, les unités de stockage risquent d’être rapidement saturées, d’autant que la loi exige de réduire de moitié la somme de déchets ultimes enfouis d’ici 2025. Pour y parvenir, Veolia a apporté plusieurs améliorations à son site de Septèmes-les-Vallons, qui est un maillon stratégique pour assurer la continuité du traitement des déchets dans une logique vertueuse et accompagner la Métropole Aix-Marseille-Provence dans sa transformation écologique.

Faire du déchet une ressource

« Les déchets sont avant tout des ressources », souligne Hervé Pernot, directeur du développement chez Veolia (voir son interview vidéo ci-dessus). C’est là l’état d’esprit de l’Ecopôle de l’Etoile, qui comprend notamment une unité de valorisation servant à transformer le biogaz issu de la fermentation des déchets en électricité pour alimenter l’équivalent de 9 000 habitants ; installation qui évoluera dans le cadre du projet de transformation pour épurer ce biogaz afin de le réinjecter directement dans le réseau GRDF – sous forme de gaz vert.

Les canalisations au niveau de la zone d’enfouissement des déchets permettent d’acheminer le biogaz jusqu’à l’unité de valorisation, où il est actuellement transformé en électricité et sera demain doublé d’un traitement pour le réinjecter dans le réseau sous forme de gaz vert. (crédit : JYD / Gomet’)

A côté de cette installation, de grands bassins servent à recueillir le lixiviat, liquide résiduel issu du stockage de déchets. Une autre ressource précieuse qui, une fois traitée, peut servir par exemple pour aider les pompiers à éteindre des incendies qui peuvent se déclarer sur le massif de l’Etoile, ou encore pour le nettoyage et la maintenance du site, plutôt que de recourir au réseau d’eau potable.

Les bassins de Lixiviats sur le site de Septèmes (crédit : JYD / Gomet’)

Installation de Stockage des Déchets non Dangereux de Septèmes-les-Vallons – Veolia Recyclage & Valorisation des Déchets

Une meilleure valorisation des déchets passe également par un meilleur tri de ces derniers : l’espace déchetterie du site sera ainsi bientôt agrandi pour accueillir une quinzaine de flux différents de déchets, afin de séparer au maximum les divers matériaux et d’être plus efficace dans le tri. Les objets pouvant être réutilisés seront dirigés vers la ressourcerie, un lieu dédié à la réparation des objets en partenariat avec un acteur de l’économie sociale et solidaire, pour favoriser à la fois l’économie circulaire et la création de postes pour les personnes éloignées de l’emploi, en partenariat avec les missions locales d’insertion. Enfin, Veolia prévoit de doubler ses capacités de compostage pour accueillir et valoriser également les biodéchets, issus de l’alimentation, en plus des déchets verts.