Matthieu Capuono, le directeur de Crowe Groupe Ficorec (*) et ses associées Margot Berge – Hours et Frederique Tourel, ont signé mercredi 21 octobre la convention de partenariat avec Frédéric Collart, président de l’Accélérateur M, en présence d’Isabelle Savon, élue régionale en charge de l’économie et de l’emploi à la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce partenariat confirme le positionnement fort de Crowe groupe Ficorec sur les métiers du conseil à destination de toutes les structures innovantes.

Ce partenariat avec l’accélérateur métropolitain basé à la Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix Marseille, la Cisam, permettra aux accélérés de bénéficier d’un accompagnement adapté et privilégié, de cycle de conférences et de formations personnalisées. « Nous souhaitions être aux côtés des entrepreneurs et renforcer cette proximité avec les start-up d’aujourd’hui et de demain. Ce partenariat confirme notre positionnement fort sur les métiers du conseil à destination de toutes les structures innovantes. Notre mission : accompagner la croissance et le développement des startups en les aidant à piloter leurs entreprises » souligne Matthieu Capuono, le directeur associé du cabinet d’expertises comptables et de conseils.

« Start-up » de plus de 30 ans, Crowe groupe Ficorec développe de nombreux partenariats avec les business angels, des investisseurs, des pôles de compétitivité, des clusters, des incubateurs, des réseaux de créateurs et de jeunes entrepreneurs… et accompagne ainsi ses clients dans la mise en

place de leurs projets et de leurs démarches en matière administrative, comptable, fiscale, sociale et juridique.

Crowe Ficorec : une approche globale

Crowe groupe Ficorec joue d’une part un rôle de « mentor » pour les jeunes pousses voulant se développer sur le territoire et d’autre part un rôle « d’ambassadeur » auprès des acteurs de l’écosystème du territoire. Par une approche globale et une connaissance des problématiques liées à l’innovation ou à la croissance, Crowe Groupe Ficorec et ses experts accompagnent leurs clients dans leur conquête technologique et de l’innovation, en passant par une assistance dans les subventions.

Mieux préparé, cela permet d’anticiper ainsi les évolutions réglementaires et poursuivre la stratégie de développement client; que cela soit en phase de démarrage, d’amorçage ou encore en phase de développement. Ainsi le groupe soutient ses clients dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes, en les accompagnant sur leurs problématiques financières, juridiques ou sociales mais également pour détecter les opportunités de financement ou d’amortissement de leurs efforts d’innovation.

(*) Crowe Ficorec est partenaire de Gomet’ et organise chaque trimestre un grand débat autour d’actualité.