Le groupe BARJANE, spécialisé dans l’immobilier industriel et la logistique fait du développement durable une priorité stratégique. Explications.

« BARJANE a choisi de se positionner dès sa création en 2006 sur des projets de haute qualité architecturale et environnementale… Du fait de notre logique patrimoniale, cette démarche qualité est inscrite dans notre ADN » indique Léo Barlatier, co-dirigeant du groupe BARJANE. Alors pour étayer son engagement durable, le groupe, basé à Châteauneuf-le-Rouge, en bordure du massif de la Sainte-Victoire, site naturel hautement sensible, a multiplié au cours des dernières années les initiatives qui le placent aujourd’hui en leader français du secteur en matière de bonnes pratiques environnementales.

Les tableaux d‘honneur saluant son engagement écologique sont nombreux : certification ISO 14001 sur un périmètre complet (de la conception des sites jusqu’à leur gestion, en passant par leur réalisation), certification environnementale HQE ou BREEAM (100% des sites), label Biodivercity (premier label international pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets immobiliers de construction et de rénovation), trophée des entreprises responsables en 2016 par la Fondation AXA, trophées Défis 2018 RSE catégorie Environnement, Sustainability Award des FBBA (franco-british business awards) remis par la CCIF en Grande-Bretagne…

BARJANE est signataire de la Charte d’engagements réciproques entre l’Etat, les associations Afilog (acteurs de l’immobilier logistique) et France Logistique pour la performance environnementale et économique de l’immobilier logistique. Cette charte s’articule autour de 3 thèmes prioritaires : la sobriété foncière, la biodiversité, et la neutralité carbone.

BARJANE, premier opérateur logistique de centrales photovoltaïques

Crédit : BARJANE

Avec les projets en cours et à venir, BARJANE disposera d’un parc photovoltaïque de 18 centrales, pour une puissance cumulée de 25MWc, soit la consommation électrique annuelle de 14 000 habitants. Le groupe est d’ores et déjà le 1er développeur français de centrales photovoltaïques en toiture de bâtiments logistiques. BARJANE développera notamment la plus grande ferme solaire en toiture des Bouches-du-Rhône avec le Parc des Aiguilles, dernier projet de Parc logistique en date du Groupe, situé sur la commune d’Ensuès-la-Redonne. BARJANE est en outre membre de l’UN Global Compact, la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en développement durable.