La visite du fort d’Entrecasteaux devait être l’une des attractions des journées du patrimoine qui ont été finalement annulées ce week-end- pour cause de Covid-19. L’année dernière plus de 5000 visiteurs s’étaient rendus sur place. Cyprien Fonvielle, le directeur d’Acta Vista, et d’autres collaborateurs de l’association qui gère le site, ont pris la parole sur les réseaux sociaux afin de maintenir le lien avec le public. Une parole d’autant plus précieuse que le fort d’Entrecasteaux est à la veille d’une nouvelle destinée : celle de l’ouverture au public, du jamais vu depuis la naissance de la forteresse il y a plus de 350 ans !

Citadelle de Marseille : « la plus grande ferme urbaine de coeur de ville en Europe »

Cyprien Fonvielle à la tête d’Acta Vista qui dépend de SOS Culture (Groupe SOS fondé par Jean-Marc Borello), évoque dans son intervention vidéo postée sur Instagram (voir l’intégralité page suivante) l’avenir du projet « La Citadelle de Marseille », qui porte, depuis l’appel d’offre de la Ville d’octobre 2018, l’avenir du site. Il annonce une ouverture par étape, en trois parties, « à partir de 2022.» La première phase concerne « le jardin du bas avec un parc public qui sera en accès libre. » Puis ce sera l’étape 2 avec la volonté d’ouvrir « la plus grande ferme urbaine de coeur de ville en Europe. »

L’installation est prévue sur la partie des glacis précise M. Fonvielle qui est arrivé à la tête d’Acta Vista en avril dernier, en provenance de la Fondation du Camp des Milles qu’il dirigeait. La troisième partie concernera le site du fort en lui-même avec un accès à toute une partie méconnue de l’histoire de Marseille. Le projet de Citadelle de Marseille comporte de nombreuses dimensions : éducation culture, développement durable, insertion professionnelle.

Un bal des beaux dimanches au passage des saisons ?

Le Groupe SOS Culture qui a remporté le 8 octobre 2018 l’appel à projet lancé par la Ville de Marseille pour la reconversion du Fort d’Entrecasteaux. souligne sur son site que « La Citadelle de Marseille » a pour « vocation la création, l’échange et le partage ciblé sur la transmission (…) L’objectif est d’offrir à ce site unique une reconversion complète où se concilieront valorisation patrimoniale, ambition artistique, utilité collective et viabilité économique. » Tour à tour sont évoqués un parcours d’art contemporain extérieur avec des oeuvres monumentales, un espace de réalité virtuelle « unique en Europe » ou encore des espaces de convivialité (jardins, restaurants, etc) et des événements : « Les Marseillais et touristes de passage seront invités chaque année à de nombreux événements, par exemple un « Bal des beaux dimanches » afin de célébrer le passage des saisons. »

Symbole de l’autorité royale érigé de 1660 à 1664 par le chevalier de Clerville sur ordre de Louis XIV afin de protéger la ville de Marseille et la soumettre à son allégeance, la citadelle Saint-Nicolas abritera une prison jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, avant de voir une partie de ses remparts démolie par des révolutionnaires. Il faudra attendre 1834, après de nombreux pillages, pour que la reconstruction soit décidée. Scindée en deux forts distincts par la création d’un boulevard, la partie supérieure sera rebaptisée Fort d’Entrecasteaux en 1862. Source Acta Vista.

Acta Vista travaille sur le Fort d’Entrecasteaux depuis 2002 à travers des chantiers de restauration et d’aménagement du site. Les travaux sont réalisés avec le Pôle d’insertion et de formation professionnelle aux métiers du patrimoine et de l’écoconstruction de l’association qui est localisé sur place son siège comme son organisme de formation BAO Formation.

Citadelle de Marseille : les nouveaux élus en visite

Plusieurs élus de la nouvelle municipalité ont fait le déplacement ces derniers jours, ce qui semble démontrer l’importance du projet pour la Ville dirigée depuis juillet par l’écologiste Michèle Rubirola. Benoît Payan, le 1er adjoint et Mathilde Chaboche, l’adjointe déléguée à l’urbanisme étaient sur place la semaine dernière. Cyprien Fonvielle a pu leur présenter les activités développées par Acta Vista et échanger sur la mise en œuvre du projet de Citadelle. Et vendredi 18 septembre, c’est la maire du secteur, Sophie Camard et le maire des 4e et 5e arrondissements, Didier Jau qui avaient également fait le déplacement dans un château désormais très prisé.

