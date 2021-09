Le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Provence Alpes Côte d’Azur (CREC Paca), organise jeudi 23 septembre 2021 à 15h30 un débat en ligne avec le ministre chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, Franck Riester sur l’ouverture méditerranéenne.

Pour Colette Weizman, présidente et Mohamed Laqhila, député des Bouches-du-Rhône, mais aussi président de la commission internationale du Conseil de l’ordre, « le bassin méditerranéen en général offre une ouverture économique privilégiée vers l’autre rive et vers le monde. Marseille en particulier, de par son dynamisme et sa localisation géographique, est une porte ouverte pour des relations économiques internationales. Son attractivité n’est plus à démontrer, et après que le président de la République a présenté son plan « Marseille en grand », nos entreprises doivent aujourd’hui plus que jamais profiter de cet élan insufflé. »

Mohamed Laqhila avec une délégation d’entrepreneurs à l’usine du groupe Renault à Tanger Photo Renault

Comment les accompagner ?

Quels leviers activer pour dynamiser ces échanges ?

Quel rôle des professionnels conseils dans le développement de leurs activités à l’international ?

Le CROEC Paca, échangera sur ces questions lors d’une conférence en live : jeudi 23 septembre 2021 à 15 h 30 avec Franck Riester, ministre chargé du commerce extérieur et de l’attractivité, Mohamed Laqhila et Colette Weizman, présidente du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Paca avec le témoignage de deux chefs d’entreprises : DMS logistics et SP3H Technopole

À suivre en ligne