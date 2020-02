Créé en 2017, la start-up Basil annonce avoir livré plus de 150 000 repas frais, cuisinés à partir de produits locaux et de saison aux salariés de Marseille, Aix-les-Milles et La Duranne. « La cantine qui vous veut du bien » veut maintenant dépasser les frontières métropolitaines et fait appel à des investisseurs pour se développer. La start-up a bouclé fin 2019 une levée de fonds d’un million d’euros auprès de CAAP Création du Crédit Agricole Alpes Provence, de Région Sud Investissement et d’Occipac.

Mieux manger et mieux consommer

Fondé par trois anciens camarades d’école de commerce, Guney Degerli, Laura Maximin et Damien Suppa, Basil s’est positionné sur le créneau du « mieux manger » avec une fabrication artisanale et une traçabilité de l’origine des produits scrupuleusement sélectionnés. La simplicité de commande est le deuxième pilier de l’entreprise avec une offre 100% digitale sur le web et une application mobile. Enfin, Basil promet également un impact minimal sur l’environnement avec des emballages éco-responsables, des produits locaux en agriculture raisonnée, une consommation de races viande raisonnable et des produits d’importation limités.

Une vague de recrutements en début d’année

Grâce à sa nouvelle levée de fonds, Basil compte désormais étendre son terrain de chasse sur de nouvelles métropoles françaises. Les fondateurs espère ouvrir de nouvelles villes dans le courant de l’année. Pour soutenir ce développement, l’entreprise annonce également dans son communiqué « une importante vague de recrutement sur de multiples postes en ce début d’année ».