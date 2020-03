Share on Facebook

Share on Twitter

C’est à bord du voilier « Le don du vent » que le collectif contre les nuisances du projet de boulevard urbain sud Canbus a tenu une conférence de presse aux côté de Greenpeace Marseille et du mouvement Extinction Rebellion, mardi 3 mars.

«Le boulevard urbain Sud est un projet archaïque qui éventre des quartiers densément peuplés. C’est un projet qui ne répond pas aux demandes d’une grande ville en terme de mobilité. Pour nous c’est un non-sens en terme de santé publique et de politique » s’exclame, Beatrice Bertrand membre du collectif Canbus.

Le boulevard urbain sud est un projet d’extension de la L2 vers le sud, qui devrait relier le rond-point Florian au littoral de la Pointe rouge, afin de désengorger les quartiers sud. Au total, trois tranchées vont être réalisées pour une livraison complète prévue début 2022.



En septembre dernier Martine Vassal, la présidente de la métropole annonce une nouvelle étude concernant la troisième tranche du boulevard, marquant un coup d’arrêt pour la dernière partie du projet.

Source Métropole Aix Marseille Provence.

Abattage d’arbres centenaires, coupure de parcs et jardins, pollution au CO2 et aux particules fines, de nombreuses nuisances sur lesquelles les membres du collectif Canbus ont décidé d’interpeller les candidats têtes de liste aux élections municipales de Marseille à travers un questionnaire (voir le détail des réponses dans le document source).

«Les candidats sont venus sur terrain, mais leurs réponses sont en dessous des enjeux. La plupart d’entre eux se sont positionnés de manière nuancée en proposant des concertations. Michèle Rubirola et Sébastien Barles ont exprimé le souhait de sanctuariser les espaces verts. Quant à Martine Vassal c’est la seule qui n’a pas souhaité répondre par écrit » poursuit Béatrice Bertrand.

Document source : le détail des réponses des candidats

Boulevard urbain sud : « Il n’y a rien d’irréversible »

« Il faut réduire la pollution à effet de serre, lutter contre la destruction de l’écosystème car nos villes vont se réchauffer et nous avons besoin de végétaux, on peut arrêter ce projet » s’exclame, Jean-Luc Legoupil, membre du mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion.

Canbus propose aux candidats de remplacer le boulevard urbain sud, en misant sur un maillage plus serré des transports en commun : « il y a des alternatives, soit un tramway, des bus électrique et/ou des pistes cyclables afin d’améliorer le cadre de vie de nos quartiers ».

« Greenpeace souhaite l’annulation de ce projet, les réponses des candidats sont insuffisantes»

Céline Thevenaud membre de l’organisation Greenpeace présente lors de cette conférence organise une marche le 8 mars afin d’interpeller les candidats. «Le boulevard urbain sud longe 20 établissements, le gaz carbonique va affecter la vie quotidienne des usagers. De plus, la ville de Marseille est la dernière en terme de lutte contre la pollution et dans certaines écoles, le taux de dioxyde d’azote dans l’air est au-dessus de la norme européenne qui de 40 microgrammes. On ne peut pas faire un projet comme celui-ci à l’heure d’aujourd’hui , c’est inacceptable ».

Liens utiles:

> Le site du boulevard urbain sud (Métropole Aix Marseille Provence).

> L’actualité du boulevard urbain sud dans les archives de Gomet’.