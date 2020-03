Share on Facebook

Après Paris et la Roche-sur-Yon c’est au tour de Marseille d’accueillir l’exposition photographique de Jean Benoît Zimmermann mercredi 4 mars au Mundart, afin de faire découvrir aux Marseillais le vélo dans tout ses états !

Initiée en 1980 à l’occasion d’un reportage sur Amsterdam, Vélo est une démarche photographique qui s’est poursuivie en Chine, en France et à travers le monde.

« Dès les premières photos et tout au long de ce parcours, le parti pris est de considérer les vélos en eux-mêmes, comme des sujets graphiques et expressifs d’une réalité culturelle, économique et sociale, spécifique au contexte dans lequel ils sont saisis » explique Jean Benoît Zimmermann dans un communiqué.

Fort Mahon,1982 / Jean Benoît Zimmermann

Vélo : une balade à travers le monde

Ce travail a donné lieu à de nombreuses expositions en noir et blanc entre 1980 et 1990, depuis d’autres images en couleurs complèent ce voyage à travers le monde.

Cette exposition en partenariat avec le collectif Vélos en ville permettra peut-être de sensibiliser les citoyens sur la pratique du vélo à Marseille, un combat qui n’est pas encore gagné…

Informations pratiques:

> Lieu de l’exposition: l’Espace-GT Mundart, 72 rue de la Joliette, du 4 au 27 mars, du lundi au vendredi de 11h à 15h, mercredi, vendredi et certains samedis de 19h à 22h.



