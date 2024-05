Share on Facebook

Pour des raisons médicales, le concert du chanteur américain Bruce Springsteen qui devait se tenir ce samedi 25 mai au soir à l’Orange Vélodrome est reporté à une date ultérieure. Un dispositif d’accueil est prévu par les organisateurs afin d’informer les spectateurs qui se rendraient sur place sans avoir l’information.

L’organisateur a diffusé un communiqué en fin d’après-midi. Quelque 60 000 spectateurs, dont des milliers étaient déjà déjà sur la route du stade en cette fin d’après-midi, étaient attendus pour ce concert de la légende du rock. celui-ci aperçu dans le stade pour les balances serait victime d’un extension de voix.

« Sur ordre médical, Bruce Springsteen n’est pas en mesure de chanter et de monter sur scène ce soir », annonce Gérard Drouot Productions. La société organisatrice du concert précise qu’elle tiendra « informé de la date de report prochainement. Les billets du concert seront valides pour la nouvelle date et pour celles et ceux qui le souhaitent, ils seront remboursables au point de vente où ils ont été achetés. »

Après une tournée triomphale à travers l’Europe l’été dernier, le retour du boss, âgé de 74 ans, sur le continent cette année comprend 22 concerts dans des stades. La tournée 2024 a débuté le 5 mai à Cardiff, au Pays de Galles et doit se conclure le 25 juillet au Royaume-Uni, au stade Wembley de Londres.

