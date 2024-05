Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

La Fête du Vélo à Aix-en-Provence



Le dimanche 26 mai 2024, Aix-en-Provence accueillera la 4ème édition de la Fête du Vélo, organisée par la Ville et l’Adava. De 10h à 18h, le Cours Mirabeau sera animé par des démonstrations, parcours thématiques et animations ludiques, ainsi que des démonstrations de sauts à vélo et un spectacle du Ciam. Cet événement sera éducatif, avec des stands informant sur les mobilités actives et la pratique du vélo. Une convergence vélo vers La Rotonde est prévue pour promouvoir les besoins de sécurité des cyclistes depuis les villes alentours.

Dimanche 26 mai de 10h à 18h



Aix-en-Provence



La Fête du Parc des Alpilles



Ce samedi 25 mai, tous les habitants des environs sont conviés à célébrer avec le Parc naturel régional des Alpilles. Tout au long de la journée, le village d’Aureille, situé entre Arles et Salon-de-Provence, sera animé par plus de soixante activités et une trentaine de producteurs locaux.



Profitez d’une multitude d’activités familiales, culturelles, naturalistes et sportives parmi de nombreux stands et ateliers, toutes en accès libre et gratuit.

Samedi 25 mai



Parc des Alpilles

13210 Saint-Rémy-de-Provence



Le Festival Green de Miramas au domaine de Cabasse



Nature en Fête sera célébré au domaine de Cabasse ce samedi 25 mai. Cet événement annuel très attendu attire plus de 5 000 visiteurs chaque année venant de toute la région. Au programme de cette journée : plus de 100 animations gratuites réparties sur huit espaces ludiques, mettant en avant l’alimentation durable, les activités familiales, culturelles, sportives et les initiatives écologiques. Une nouveauté cette année : une soirée au château avec dégustation et spectacle.

Ne manquez pas ce rendez-vous champêtre pour découvrir, apprendre et partager dans un cadre bucolique.

Samedi 25 mai de 10h à 22h



Domaine De Cabasse

547, route de Sablet

84110 Séguret



Les jardins familiaux Aiguier



Le samedi 25 mai, le collectif Contre les nuisances du Boulevard urbain sud (CANBUS) sera présent à la Fête de la nature, dans les magnifiques Jardins familiaux Aiguier.

Les jardins familiaux Joseph Aiguier, les plus anciens de Marseille fondés en 1905, offrent tout au long de l’année des parcelles cultivables à 115 familles. Nichés dans un quartier densément urbanisé, ces jardins constituent un havre de nature et de biodiversité sur 3,7 hectares. Ils abritent des ruches, deux jardins pédagogiques fréquentés chaque semaine par les enfants de l’école voisine, ainsi que des espaces de jeux et de loisirs, créant ainsi une communauté vivante et harmonieuse. Venez découvrir ce remarquable espace de biodiversité !

Samedi 25 mai



Jardins familiaux Aiguier

67 chemin Joseph Aiguier

13009 Marseille

Les 10 ans des Terrasses du Port



Ce week-end, du 24 au 26 mai, célébrez les 10 ans des Terrasses du Port lors d’un événement festif et inspirant ! Au programme : ateliers maquillage, offres spéciales en boutiques, spectacle de drones et concert de Philippine Lavrey le vendredi soir. Le samedi, dégustation de pokés, concerts d’artistes locaux, défilé de mode et animations artistiques.



Enfin, le dimanche, des performances artistiques avec une fresque géante, cours de yoga, village de peintres et ateliers créatifs sont proposés. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer !

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai



Centre Commercial des Terrasses du Port

9 Quai du Lazaret

13002 Marseille



