Afin d’accompagner la dynamique du tourisme vert, la Banque des Territoires et Bees Développement ont annoncé mardi 29 novembre la création d’une filiale commune baptisée Apis LLD. La vocation de la nouvelle société, détenue majoritairement par Bees, est de faciliter la création de flottes de vélos à assistance électrique (VAE) chez les professionnels du tourisme. La Banque des Territoires investit 1,1 million d’euros dans Apis LLD pour permettre le déploiement par Bees de plus de 1 000 vélos auprès de ses franchisés. L’accord avait été dévoilé par Etienne Grodard, le dirigeant fondateur de Bees Développement et Emmanuelle Champaud, la directrice du développement (ancienne patronne de Totem Mobi), lors du café vélo organisé par Gomet’ le 22 novembre dernier et consacré à la valorisation de la filière locale du vélo.



« Avec la création de la société Apis LLD, chaque franchisé du réseau Bees pourra louer des VAE aux établissements de tourisme locaux, le temps de la saison touristique, avec une formule intégrant l’assurance et l’entretien, pour un budget fixe et sur une durée modulable allant de trois à 15 mois » expliquent les deux partenaires.

Station Bees : doubler le nombre de franchisés en deux ans

Créée en 2016 par Etienne Grodard, Bees Développement vise à diffuser sur tout le territoire le concept de location de vélos électriques sur les sites touristiques. En 2018, la franchise Station Bees est lancée à l’échelle locale, puis nationale et se développe au rythme de 10 à 15 nouvelles stations chaque année. Le chiffre d’affaires cumulé du réseau s’élève à 2,2 millions d’euros en 2021 selon la société. Bees est présent sur l’ensemble du territoire avec, à ce jour, 25 stations. « Chacune étant située à proximité de sites d’attractivités, elles constituent aujourd’hui le premier réseau d’indépendants spécialisés dans la location de vélos électriques dédiés au tourisme » souligne l’entreprise. Grâce à l’accord avec la Banque des territoires, le réseau va croître significativement passant à 35 franchisés fin 2023 et 50 en 2024.



« En contribuant à la mise en place d’une solution de financement de leurs flottes de VAE aux franchisés de Bees Développement, la Banque des Territoires a pour objectif d’accélérer le déploiement d’une offre de cyclotourisme électrique, favorable à la décarbonation du secteur touristique et au développement

économique territorial, notamment dans les territoires ruraux. Ce projet est ainsi pleinement en cohérence avec notre volonté de rendre l’ensemble des territoires plus durables et plus attractifs » affirme Alexis Rouque, le directeur régional de la Banque des Territoires.

Le vélo à la campagne pour visiter, c’est la spécialité de Station Bees (Crédit DR)

