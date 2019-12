Décembre est là. Un mois où plaisir rime avec tracas car à l’approche des festivités, il faut faire preuve d’organisation et d’originalité. Pour vous, Gomet’ a réuni dans son calendrier de l’Avent : 24 idées de cadeaux, loisirs ou spectacles pour régaler hommes, femmes et enfants, petits et grands… à retrouver ici tous les matins. Ce dimanche, on vous emmène à La Chaudronnerie à La Ciotat.

Le mois de décembre y est très intense avec pas moins de neuf spectacles successifs parmi lesquels nous en avons sélectionné trois en particulier.

Le premier est musical, mais d’un genre original puisqu’il s’agit d’un concert du collectif The Neko Light Orchestra. Dix-sept musiciens, chanteuse lyrique et choeurs toulousains, passionnés de musiques de film, rendent hommage à la saga cinématographique Le Seigneur des anneaux et à la série culte Games of the Trones avec leur spectacle Echos de la terre du milieu & de Westeros. Attention, c’est ce dimanche à La Chaudronnerie à 21h.

Le second est théâtral, plutôt dramatique mais à voir absolument. Cette pièce, restée cinq mois à l’affiche du théâtre Rive Gauche à Paris, a reçu le Molière du meilleur spectacle de théâtre privé et le Molière de la meilleure comédienne de théâtre privé 2019 pour Anne Bouvier. Il s’agit justement d’un pan de la vie de Molière, pas très glorieux pour l’homme qui va quitter sa maîtresse pour épouser sa fille… Mademoiselle Molière de Gérard Savoisien, mise en scène par Arnaud Denis, sera à la Chaudronnerie, le mardi 3 décembre.

Trois rendez-vous à ne pas manquer à La Chaudronnerie (©DR)

Quant au troisième, il amusera petits et grands par sa poésie drôle et tendre à la fois. Avec Sol bémol, ce duo d’acrobates-musiciens accoste à La Ciotat pour offrir un moment de cirque burlesque, unique en son genre, où l’équilibre est synonyme de virtuosité. Rendez-vous le mardi 17 décembre.