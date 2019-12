L’Hôtel de Caumont – Centre d’art présente les coutumes et la culture japonaise de l’époque Edo (1600-1867). Jusu’en mars 2020. Plus de 150 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables sont dévoilés au public français pour la toute première fois.



Dans l’histoire japonaise, Edo est à la fois un lieu et une époque. Ce site villageois deviendra Tokyo, et la période durera deux siècles et demi, du 17 au 19e. Un temps où les grands maîtres du dessin et de la couleur rivaliseront d’inspiration et de raffinement pour décrire leur univers avec délicatesse et méticulosité. Ces artistes s’appellent Hokusai (1760-1849), -dont la vague géante écumante est universellement connue-; Utamaro (1753-1806) et Hiroshige (1797-1858).

Entre branches de cerisier en fleurs et silhouette sacrée du fameux Fujiyama, le «monde flottant» de la nature et ses paysages dépouillés, propices aux imaginaires poétiques, ne cesse de fasciner le collectionneur polonais Leskowicz. Son prêt permet à l’hôtel de Caumont de présenter, pour cinq semaines seulement, tant cet original est précieux, La grande vague de Kanagawa… Et par la suite «l’averse soudaine qui s’abat sur le pont Shin»,un chef d’œuvre de finesse signé en 1857 par Utagawa Hiroshige. La virtuose simplicité de ces représentations éblouira Van Gogh .

Exposition « Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Les grands maîtres du Japon » from Culturespaces on Vimeo.