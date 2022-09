Plusieurs milliers de Fosséens ont rendu hommage, samedi 17 septembre, à leur maire Jean Hetsch, décédé d’un cancer foudroyant le 12 septembre à l’âge de 61 ans. « Jean Hetsch, défenseur de l’ouverture culturelle et maire à l’écoute de ses habitants, aura consacré son énergie et ses compétences à oeuvrer sans relâche pour sa ville et les Fosséens » a déclaré Benoît Payan le maire de Marseille présent lors des obsèques comme Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du département ainsi que le préfet Christophe Mirmand et de nombreuses personnalités et élus du territoire. « Sa conduite des affaires municipales à partir de décembre 2018 puis après les élections municipales de 2020 laissera le souvenir d’une ambition qui aura toujours placé l’humain au coeur du projet municipal. Sa proximité et sa simplicité auront touché le coeur des agents municipaux et de tous les Fosséens. » déclare la Ville de Fos. Jean Hetsch, élu conseiller municipal en 2002, avait succédé le 11 décembre 2018, à René Raimondi.

Ce dernier, maire de Fos de 2004 à 2018 qui avait fait du défunt son successeur, a pris le premier la parole lors des obsèques, la voix brisée par l’émotion observe la Ville de Fos dans le compte rendu de la cérémonie. Il a vanté les qualités de Jean Hetsch dont « l’humanité », « la générosité », « la simplicité » et « la gentillesse. » Faisant part de « la tristesse infinie » ressentie par tous, René Raimondi a conclu en larmes : « Je serai toujours fier de toi, Jean, de l’homme que tu as été, de l’ami que tu as été, du Fosséen que tu as été et que tu seras toujours. »



Le conseil municipal de la Ville doit se réunir lundi 26 septembre pour élire un nouveau maire.