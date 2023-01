Share on Facebook

Le groupe Onet a annoncé vendredi 13 janvier 2023 la disparition d’Elisabeth Coquet-Reinier, « des suites d’une longue maladie, contre laquelle elle se battait avec une force admirable. » Agée de 69 ans, Elisabeth Coquet-Reinier était toujours très active. Présidente du directoire de Holding Reinier, présidente du Conseil de surveillance et du Comité développement responsable d’Onet SA, elle était la présidente de la Fondation Onet.

Elle incarnait la sixième génération de dirigeants du groupe familial et « a profondément marqué l’histoire de son entreprise, en lui consacrant toute sa carrière et en lui insufflant ses valeurs humaines, si fortes et toujours si vivantes » souligne l’entreprise dirigée depuis 2018 par la fille d’ Elisabeth Coquet-Reinier, Emilie de Lombarès.

Elisabeth Coquet-Reinier était également une personnalité engagée au service de l’attractivité du territoire, d’abord au sein de l’UPE13, puis au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Aix-Marseille-Provence, dont elle était la vice-présidente. « Nous perdons une grande figure du monde économique et de l’entreprise de notre territoire, un modèle pour les entrepreneurs. Une femme de conviction, militante, pionnière en matière de responsabilité sociale des entreprises. Une personnalité qui a eu à cœur de porter haut les couleurs du territoire et qui aura contribué significativement à l’attractivité de notre métropole » déclare l’institution consulaire.

Le groupe Onet, dont l’origine remonte à 1860, emploie plus de 68 000 collaborateurs pour un volume d’affaires d’1,9 milliard d’euros.

