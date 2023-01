Share on Facebook

Le musée de la mythique basilique marseillaise, fermé en 2019 en raison d’une faible fréquentation, seulement six ans après son inauguration, vient de rouvrir ses portes. Le grand public peut y visiter une exposition permanente retraçant l’histoire de Notre-Dame de la Garde, ou plutôt de la “Bonne Mère”, comme les Marseillais la surnomment.

Une statue exposée au musée. (Crédit : Lisa Défossez)

Les pèlerinages (notamment lors des épidémies), les origines et la construction du sanctuaire, ou encore, plus largement, l’histoire de la cité phocéenne, du siège de Charles-Quint à la Seconde guerre mondiale y sont expliqués et illustrés par des documents d’archives : des vidéos de l’INA, des anciens journaux télévisés, des maquettes…

Des ex-votos exposés au musée. (Crédit : Lisa Défossez)

Les visiteurs peuvent aussi observer des frises chronologiques, des cartes, des ex-votos (offerts par des croyants pour remercier la Vierge Marie d’avoir exaucé leurs vœux), des statues, des témoignages d’époque de marseillais, des photographies de l’ancien ascenseur qui permettait de monter à la basilique…

Photographies de l’ancien ascenseur. (Crédit : Lisa Défossez)

Le musée propose également deux expositions temporaires par an. En ce moment, les visiteurs curieux peuvent venir voir « Noël en Provence », exposition réalisée en partenariat avec le Musée de Château-Gombert. Elle présente des santons (petits et grandeur nature) ou encore des crèches.

Des santons exposés au musée. (Crédit : Lisa Défossez)

Informations et liens utiles :



Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf le lundi

Tarif : 2 euros, gratuit pour les moins de 12 ans

Le site du musée de Notre-Dame de la Garde



