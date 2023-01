Share on Facebook

En 2017, la filiale du groupe La Poste, E-SY a lancé l’application « Ma ville mon shopping » pour favoriser le commerce en ligne des petits commerçants en Nouvelle-Aquitaine. Depuis, l’application s’est développée en France et rassemble 18 500 professionnels en 2022, dont 90 sur Aix-Marseille. Pour densifier le réseau de commerçants sur le territoire, La Poste et la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCIAMP) s’associent. Les nouveaux partenaires entendent toucher un potentiel de 5 000 commerces marseillais pour numériser leur catalogue produits.

« Redynamiser le centre-ville ». Voilà l’ambition que rappelle le président de la CCIAMP, Jean-Luc Chauvin, en écho aux grandes affiches qui arborent le siège de son institution : « Je consomme local » et « Je soutiens mes commerçants ». Le message est passé. Selon l’élu consulaire, les citadins doivent privilégier le commerce de proximité en ligne ou en boutique. Mais, de leur côté, les commerçants doivent accélérer leur transformation digitale pour répondre à la demande des urbains. L ‘outil « Ma ville mon shopping » propose ainsi aux commerçants de référencer leurs produits gratuitement et quelques services supplémentaires payants, comme la prise de photos ou la création de fiches produits.

Concrètement, ce partenariat entre la CCI AMP et La Poste propose un taux de commission préférentiel pour les commerçants marseillais. De 9%, les commissions sur les ventes sont passées à 5,5%. « Je n’ai pas réussi à les faire baisser de moitié », s’amuse Jean-Luc Chauvin. Cette réduction est d’autant plus intéressante pour les artisans et commerçants que le panier moyen se situe en moyenne à 63 euros. Les commerces locaux du centre-ville de Marseille peuvent également demander un accompagnement par les élus CCI en charge du dispositif de cartes cadeaux Treiz’Local. Une professionnelle dédiée au développement de l’application à Marseille, Maria-Novella Carniani, est aussi disponible.

ZFE : la livraison décarbonnée sur le dernier kilomètre

Pour la CCI, ce partenariat trouve également toute sa pertinence dans la livraison de colis. En ce sens, Christine Bord Le Tallec, déléguée régionale de La Poste en Provence-Alpes-Côte d’Azur, assure que son groupe compte toujours « la première flotte de véhicule électrique en Europe. » La Poste peut donc d’ores et déjà, via Colissimo, assurer la livraison du dernier kilomètre à Marseille en respectant les nouvelles réglementations de la Zone à faibles émissions (ZFE-m).

Si le développement en centre-ville de Marseille est une première étape dans la stratégie du partenariat pour densifier le réseau de commerçants, les deux parties prenantes restent encore prudent sur l’extension de l’application vers d’autres villes attractives comme Aix-en-Provence ou Salon-de-Provence. « Chaque chose en son temps », répond Jean-Luc Chauvin. Il faut dire qu’à Aix, la start-up Voldoizo du groupe aixois Crosscall, prend déjà des parts de marché avec 50 commerçants référencés. Si Voldoizo poursuit son développement à Marseille comme prévu en 2023, les commerçants marseillais n’auront que l’embarras du choix.

