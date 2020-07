Dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, un peu plus de 40 000 entreprises devraient se vendre à cause du départ à la retraite de leur dirigeant d’ici cinq ans. « Il y a un vrai problème pour convaincre les cédants de se faire connaître et assurer la transmission d’entreprise », alerte Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence (CCI AMP).

Face à la situation, la CCI AMP s’organise et signe un partenariat avec six structures d’entrepreneuriat du territoire : Le Carburateur, l’Institut régional des chefs d’entreprise (IRCE), le Réseau entreprendre Provence (REP), Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative (PACI), la délégation régionale des sociétés coopératives et participatives de Paca et de Corse et Provence création d’entreprises (PCE).

Repérer les patrons cédants pour accompagner la transmission

Cette alliance doit permettre de mieux sourcer les potentiels repreneurs et les cédants pour les mettre en relation et assurer la transmission des entreprises locales. « Souvent, les patrons ont peur de dire qu’ils vont vendre par crainte de perdre leurs clients, leurs fournisseurs ou encore leurs collaborateurs. Il faut les accompagner pour les rassurer », explique Florence Dibon, la présidente de l’IRCE.

L’accompagnement des créateurs et des repreneurs dans leurs premières années de vie pour sécuriser les parcours, réduire le risque d’échec et pérenniser l’activité sera au cœur des travaux de cette nouvelle association. « En effet, 30% des entreprises cessent leur activité au bout de la troisième année en raison de l’isolement, du manque d’accompagnement ou encore de compétences dans le pilotage d’une entreprise », avance la CCI AMP. Le président Jean-Luc Chauvin propose la création d’un comité de pilotage, à réunir tous les six mois, entre toutes les parties pour faire le point sur les missions en cours.

Ce partenariat vise plus globalement à renforcer les synergies entre les différentes structures pour apporter des réponses aux entrepreneurs : animation d’ateliers communs, participation à des événements dédiés, mise en place de rendez-vous individuels et réalisation de formalités au sein des locaux de partenaires…

Lien utile :



Retrouvez l’actualité de la CCI AMP dans Gomet’

Le site de la CCI AMP