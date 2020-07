Avec des noms parfois à rallonge, les délégations des adjoints à la mairie de Marseille dévoilées lundi 20 juillet peuvent sembler obscurs aux Marseillais. En quoi consistent concrètement ces délégations ? Quelles sont les attributions des adjoints délégués ? A l’occasion de la première conférence de presse de l’équipe du Printemps Marseillais, prélude au conseil municipal qui se déroule ce lundi 27 juillet, le premier adjoint en charge de l’action municipale pour une ville plus juste, plus verte, plus démocratique Benoît Payan précise les contours de sa délégation au micro de Gomet’.

Celui qu’on peut qualifier de « Premier ministre » du gouvernement municipal possède de vastes attributions : « c’est une délégation transversale qui va me permettre de porter avec l’ensemble des adjoints ce projet très ambitieux que nous avons ». Cette délégation englobe la communication et tout ce qui concerne les grands équipements (voir le détail de toutes les délégations). Le Pharo, le Dôme, l’Odéon ou encore le stade Vélodrome « qui ont besoin d’une solution de stratégie à long et moyen termes ». Par ailleurs, elle s’appuie sur trois piliers : plus de justice sociale, moins de pollution et un accès facilité à la vie démocratique pour les Marseillais, en « impliquant les citoyens dans les décisions qui les concernent », par exemple par le biais de budgets participatifs.

Benoît Payan au micro de Gomet’ :

