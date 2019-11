La 18e édition du Cinehorizontes, festival dédié au cinéma espagnol se déroule du 14 au 22 novembre 2019 à Marseille et fait escale dans 9 villes de la région Sud.

Pour fêter son entrée dans la majorité le festival Cinehorizontes propose une cinquantaine d’ oeuvres et une kyrielle d’événements dans quatre salles de cinéma de la cité phocéenne dont le cinéma Le Prado – qui sera le coeur du festival – mais aussi Les Variétés, l’Alhambra et l’Alcazar. Des films donc, mais aussi une multitude de rencontres avec une trentaine d’invités qu’ils soient réalisateurs, comédiens, techniciens, écrivains, universitaires ou historiens du cinéma. Un programme foisonnant qui regarde autant vers le passé que vers l’avenir du cinéma espagnol. « De notre point de vue c’est la meilleure manière de comprendre ce qu’est devenue l’Espagne aujourd’hui. […] » souligne l’équipe organisatrice.

Préludes : Cuba et les 80 ans de l’exil républicain

En pré-ouverture à cette nouvelle édition samedi 9 novembre, Cinehorizontes propose deux préludes : l’un consacré à Cuba, à travers une sélection de longs-métrages réalisés par Agnès Varda, Ramón Suárez, Iciar Bollain et Enrique Pineda (samedi 9 et dimanche 10 novembre au cinéma l’Alhambra en présence d’Emmanuel Larraz, historien du cinéma espagnol), l’autre sur la commémoration des 80 ans de l’exil républicain, entre répression et résistance. Cette thématique donnera lieu à deux journées d’études à l’université d’Aix-en-Provence et à l’Alcazar de Marseille.

80 ans d’exil (Crédit DR)

Ces rencontres qui réuniront universitaires, réalisateurs et écrivains seront illustrées par des documentaires réalisés pour la plupart par la deuxième génération des exilés; ceux-ci permettront d’apporter un éclairage historique et réfléchir sur la transmission de la mémoire comme Angel, une enfance en exil de Stéphane Fernandez, le récit mémoriel et bouleversant d’Angel lors de sa traversée des Pyrénnées pour conquérir sa liberté (mardi 12 novembre au cinéma Le Mazarin d’Aix-en-Provence et vendredi 22 novembre au cinéma Le Prado) ou encore Ceux qui sont restés de Florence Lioret et Michel André (mercredi 13 novembre à 14h à l’Alcazar). À noter que les cinéastes seront présents pour rencontrer le public.