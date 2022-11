C’est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille dans un automne sportif décevant et une situation financière fragilisée : le très puissant groupe de transports et de logistique CMA CGM s’engage comme partenaire principal du club à partir de 2023-2024. C’est un nouvel engagement fort du groupe dirigé par Rodolphe Saadé depuis le siège de CMA CGM basé dans le quartier d’Arenc au coeur du quartier d’affaires marseillais Euroméditerranée.

L’accord a été annoncé jeudi 10 novembre 2022 alors que débutera dimanche soir après Monaco – OM, la trêve hivernale (reprise le 28/12) du championnat français, coupe du monde au Qatar oblige.

CMA CGM devient sponsor de toutes les équipes de l’OM durant deux saisons

« CMA CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille et sera également visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus « La Commanderie », à l’OM campus et sur l’écosystème média et digital du Club » annonce le communiqué commun accompagné d’une photo de Rodolphe Saadé et Pablo Longoria le président de l’Olympique de Marseille.

L’accord porte sur deux saisons précise le groupe de transports qui a multiplié ces derniers mois les acquisitions d’entreprises à Marseille. La plus récente n’étant autre que le groupe de presse La Provence. Le quotidien a été le premier à relayer l’information qui tombe point nommé pour le club qui connaît un automne sportif décevant.

Elimination des coupes européennes, fin du contrat avec Cazoo…

Après un début de Ligue 1 de bonne facture, l’OM a en effet enchaîné les défaites, la plus cuisante étant son élimination complète des compétitions européennes, la semaine dernière après la défaite face à Tottenham. Le manque à gagner sur les comptes du club, est de l’ordre de 20 millions d’euros selon nos sources. Autre tuile : la fin prématurée du contrat de sponsoring de l’actuel partenaire principal sur les maillots de l’OM, la société anglaise Cazoo spécialisée dans la vente en ligne d’automobiles. Face aux difficultés, l’entreprise britannique, sponsor également de Lille, a décidé de cesser toutes ses activités dans l’Union Européenne. L’OM a annoncé mercredi 9 novembre la fin du contrat avec Cazoo au terme de la saison 2023.

Pour l’Olympique de Marseille, l’accord avec CMA CGM est plus qu’une une très belle bouée de sauvetage : « il s’agit d’un partenariat unique avec une entreprise majeure du territoire qui intervient à un moment clé du projet du club » souligne-t-on à l’OM. Ce partenariat renforce encore davantage l’engagement de CMA CGM sur le territoire et « contribuera au développement de l’Olympique de Marseille » affirme CMA CGM qui dispose de longue date d’une loge dans l’Orange Vélodrome où le frère de Rodolphe Saadé notamment, Jacques Junior Saadé, directeur du pôle immobilier du groupe, a ses habitudes.

