Des fruits et des fleurs fraîches directement importés de la Réunion. Voilà un colis qui devrait mettre du baume au cœur au personnel soignant de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU) de Marseille.

A l’initiative de Colipays, leader de la livraison de colis cadeaux de la Réunion, pas moins de 400 colis directement importés d’outre-mer ont été livrés par Chronopost lundi 6 avril aux personnes, soignants et administratifs, qui composent l’équipe du professeur Didier Raoult à la Timone.

Les équipes du professeur Raoult, administratifs et soignants, ont reçu leur propre Colimerci, à l’initiative de Colipays (crédit : Colipays)

«C’est une façon de leur dire merci» pour leur travail fourni face à l’épidémie de covid-19, explique Frédéric Faby, P-dg de Colipays, dans un communiqué mardi 7 avril. Ces « Colimerci », également vendus sur le site de Colipays à un prix de 39 euros, seront donc offerts au personnel hospitalier. « Dans cette boîte, ils trouveront des ananas Victoria, de la confiture, des chocolats aux fruits exotiques, un avocat mais surtout un peu de confort et de réconfort. Colipays a à cœur d’être un fournisseur de bonheur dans ce contexte difficile », détaille le communiqué.

Frédéric Faby (Colipays) a lui-même grandi à Marseille

Ce geste solidaire n’est pas un hasard : Frédéric Faby a lui-même grandi à Marseille et fait ses études de pharmacie au CHU de la Timone. « J’ai choisi de faire profiter de ce geste solidaire les équipes du professeur Raoult car j’aime les personnes qui ont le courage de se battre pour leurs idées et défendre leurs convictions, d’autant plus quand celles-ci sont justifiées et au service de la population ».

L’IHU de Marseille, avec le professeur Didier Raoult à sa tête, joue en effet une part active de la recherche sur le traitement du covid-19 en menant des études approfondies sur un remède à base de chloroquine, et a mené récemment une campagne de dépistage massive auprès des Marseillais.

Liens utiles :



> A l’IHU Méditerranée Infection de Didier Raoult, les start-up sont aussi les bienvenues (1/2)

> Retrouvez l’actualité de l’épidémie de coronavirus dans notre rubrique santé.