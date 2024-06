Share on Facebook

Depuis sa reprise en 2016, Corsica linea a engagé une profonde transformation de son organisation. Grâce à des performances économiques retrouvées, elle affiche l'ambition d'être la compagnie maritime la plus moderne de Méditerranée à l'horizon 2030. Sa stratégie se déploie autour de trois piliers : la satisfaction client, l'engagement sociétal et territorial, et l'environnement. Explications…