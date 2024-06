Du 6 juillet au 31 août, tous les samedis, le Mucem, propose, avec la complicité de Ciné Plein-Air, Les cinés étoilés, dans le cadre magique du fort Saint-Jean : une sélection de huit films, qui font écho à l’exposition Méditerranées : Inventions et représentations.

Un portrait mosaïque des deux rives de la Méditerranée

De la Grèce à l’Espagne, de la Silice à l’Egypte, en passant par la Tunisie et le Liban, ce cyle de projections, offre l’occasion de (re)visiter de grands classiques du cinéma, des films plus contemporains, et autres pétites du cinéma. Le voyage débutera au large de la Grèce, avec un film culte inter-générationnel, qui a suscité de nombreuses vocations d’apnéistes : Le Grand Bleu de Luc Besson. Inspiré de la vie du célèbre plongeur Jacques Mayol, ce film poétique et romanesque, nous plonge dans le vertige des profondeurs à travers l’histoire de deux amis d’enfance, apnéistes, amis et concurrents, porté par le célèbre duo Jean-Marc Barr et Jean Reno (samedi 6 juillet, 21h 45).

Le samedi suivant, nous traverserons les routes du sud de la France et de l’Andalousie pour réjoindre l’Algérie, avec Exils de Tony Gatlif (Prix de la mise en scène, Cannes 2014) : un road movie mélancolique et musical, inspiré de la vie du réalisateur, dans lequel un jeune couple, incarné par Romain Duris et Lubna Azabal, décide du jour au lendemain de tout quitter, avec pour seul bagage la musique, pour rejoindre Alger, la terre de leurs ancêtres. (samedi 13 juillet, 21h45). Puis, cap sur les îles éoliennes en Sicile, avec un film phare qui marque le renouveau cinéma italien des années 60 : l’Avventura de Michelangelo Antonioni. Filmé dans un sublime noir et blanc, ce premier volet, consacré à l’incommunicabilité, dépeint un portrait des moeurs italiennes, à travers des histoires de couples croisées, interprétées par le trio Gabrielle Ferzetti, Lea Massari et Monica Vitti, compagne et muse du cinéaste (samedi 20 juillet, 21h 45).

Une escale dans le port d’Alexandrie, pour découvrir Eaux noires de l’égyptien Youssef Chahine

Nous ferons ensuite une escale dans le port d’Alexandrie, pour découvrir Eaux noires de l’égyptien Youssef Chahine : ce film rare de 1956, récemment restauré, retrace les amours contrariés d’un jeune marin, interprété par Omar Sharif, dans l’un de ses premiers rôles au cinéma (samedi 27 juillet à 21h 30). Dans un registre plus contemporain, suivra, Sous les figues, premier long-métrage de Erige Sheri, un film poétique sur la jeunesse rurale tunisienne (samedi 10 août à 21h 15), puis le magnifique Nos Soleils (Ours d’or à la Berlinale 2022) de la catalane Carla Simón : l’histoire d’une famille d’agriculteurs, dans un petit village de Catalogne, menacée d’expulsion au sein de leur propre exploitation (samedi 17 août à 21h 15). Côté jeunesse, le jeune public sera comblé par La Reine Soleil de Philippe Leclerc, une petite merveille de l’animation, qui retrace le voyage initiatique de Akhesa, fille du pharaon Akhenaton, partit à la recherche de sa mère Néfertiti avec l’aide de son frère, le futur pharaon Toutankhamon (samedi 3 août 21h 30).

La croisière s’achèvera à Beyrouth avec Caramel, premier long-métrage de Nadine Labaki (réalisatrice du bouleversant Capharnaüm) : une comédie pétulante, qui porte un regard sans concession sur la condition féminine libanaise, à travers la vie quotidienne et les amours de cinq femmes qui travaillent dans un salon

de coiffure (samedi 24 août à 21h). De belles soirées d’été en perspective, sous les étoiles, qui feront le bonheur des cinéphiles et des familles. Embarquement tous les samedis, à la tombée de la nuit, pour une plongée dans des oeuvres forcément enivrantes.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.



