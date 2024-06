L’Institut Mines-Télécom (IMT) a lancé la deuxième édition de « Up To Start by IMT » le 14 mai. Ce concours national d’entrepreneuriat, qui se clôturera le 30 juin, vise à favoriser l’émergence des pépites du secteur deeptech (des entreprises et des projets développant des produits ou des services technologiques). L’objectif est de partager l’expertise technique et scientifique des écoles de l’IMT avec 25 projets entrepreneuriaux, en les accompagnant gratuitement dans l’un des 12 incubateurs des écoles d’ingénieurs et de management de l’Institut Mines-Télécom, dont ceux de Sophia Antipolis et de Gardanne.

Les lauréats pourront bénéficier d’un accompagnement offert par les incubateurs des écoles de l’IMT, qui couvre à la fois les aspects business et le soutien technologique des projets deeptech. Cette assistance est assurée tout au long du développement des projets, avec des experts spécialisés dans divers domaines. De plus, le vainqueur du concours recevra une bourse de 10 000 euros, tandis que les deux finalistes suivants se verront attribuer une bourse de 5 000 euros chacun.

L’Institut Mines-Télécom (IMT) est un groupe public de Grandes Écoles d’ingénieurs et de management placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Le réseau national des incubateurs des écoles accompagne chaque année près de 130 projets.

Lien utile :



Suivre l’actualité innovation sur Gomet’