Après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, les députés se lancent dans une campagne éclair pour le premier tour du scrutin, prévu le 30 juin. L’heure est également venue de dresser le bilan des travaux parlementaires. Gomet se penche sur le bilan des élus de la majorité présidentielle des Bouches-du-Rhône à l’Assemblée nationale.

Pour les députés investis par le parti présidentiel Renaissance, les élections législatives de 2022 ont été marquées par une majorité relative, sans atteindre la majorité absolue des sièges. Cela a conduit à des négociations pour former une alliance avec le MoDem. Les cinq députés Renaissance et MoDem élus dans les Bouches-du-Rhône lors des élections législatives de 2022 ont tous annoncé qu’ils se représenteront pour leurs propres successions. Il s’agit de :

Sabrina Agresti-Roubache, députée de la 1re circonscription

Lionel Royer-Perreaut, député de la 6e circonscription

Jean-Marc Zulesi, député de la 8e circonscription

Anne-Laurence Petel, députée de la 14e circonscription

Claire Pitollat, députée dans la 2e circonscription

Mohamed Laqhila, député MoDem de la 11e circonscription

Sabrina Agresti-Roubache, la député membre du gouvernement

Secrétaire d’État chargée de la Ville depuis juillet 2023, suppléée par Didier Parakian lors de son entrée au gouvernement, Sabrina Agresti-Roubache a officialisé sa candidature le 13 juin, depuis sa permanence à Saint-Barnabé, à Marseille (12e arrondissement). À l’Assemblée nationale, la députée de la 1re circonscription a signé 42 propositions de loi à ce jour. Parmi elles, une loi visant à renforcer la responsabilité civile face aux dégradations, à soutenir l’engagement bénévole associatif et à stimuler l’offre de logements en France (dont elle était l’auteure). Elle a également apporté son soutien à des textes législatifs concernant la protection des élus municipaux ainsi qu’à la proposition de loi constitutionnelle garantissant le droit à l’interruption volontaire de grossesse.

Dans le domaine des relations internationales, Sabrina Agresti-Roubache a cosigné la résolution soutenant l’Ukraine et condamnant la guerre menée par la Russie. En matière de sécurité et de justice, elle a soutenu des propositions visant à renforcer la sécurité routière, à sanctionner la consommation de stupéfiants et à combattre les feux d’artifice sauvages.

Bilan établi par le site d’information citoyen NosDéputés.fr.

Dans l’enceinte de l’hémicycle, la députée est intervenue majoritairement sur cinq dossiers selon les informations du site NosDéputés. Le premier concerne la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces. Cette loi réforme le droit de visite douanière et confère de nouveaux moyens d’action aux douanes face aux évolutions de la criminalité et des technologies utilisées par les fraudeurs (internet, darknet, crypto-actifs). Elle alourdit également les peines réprimant le trafic de tabac, précise le site du gouvernement. Sabrina Agresti-Roubache a effectué 10 interventions pour défendre ce texte.

En avril 2023, la députée est intervenue lors du bilan de la loi du 24 août 2021, dite loi contre le séparatisme, présentée sous le gouvernement de Jean Castex. Elle a pris la parole quatre fois pour défendre cette loi et a notamment affirmé que notre société est « confrontée à différentes formes de repli communautaire qui vont à l’encontre des principes républicains, jusqu’à parfois les menacer. »

Lionel Royer-Perreaut, l’ex LR et ancien maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille

Lionel Royer-Perreaut, député Renaissance de la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône et ancien maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, a fait ses premiers pas à l’Assemblée nationale en 2022. À ce jour, il a signé 62 propositions de loi. Parmi celles-ci, plusieurs visent à renforcer la sécurité routière, à améliorer l’encadrement des centres de santé pour garantir des soins de qualité, ainsi qu’à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Par ailleurs, Lionel Royer-Perreaut a soutenu plusieurs initiatives législatives visant à renforcer les droits individuels et à assurer la sécurité des citoyens. Il a cosigné la proposition de loi garantissant le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir ce droit.

Concernant les principaux travaux législatifs du député, Lionel Royer-Perreaut s’est distingué par son rôle de rapporteur à la commission des affaires économiques, intervenant de manière significative à 77 reprises pour promouvoir la rénovation de l’habitat dégradé, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers la réhabilitation des logements vétustes.

Ce dernier a également pris part aux débats sur la sécurité et la défense, contribuant à la programmation militaire 2024-2030 avec 15 interventions. Sur le plan social, Lionel Royer-Perreaut a activement participé aux discussions sur l’accompagnement des malades en fin de vie, exprimant ses positions à 13 reprises pour soutenir des politiques respectueuses de la dignité des patients en phase terminale. Il a apporté sa contribution au projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 avec 8 interventions. Enfin, il s’est prononcé à deux reprises pour l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Jean-Marc Zulesi, le président de la Commission du développement durable à l’Assemblée nationale

Jean-Marc Zulesi, député de la 8e circonscription est signataire de 108 propositions de loi. Parmi elles, une loi pour améliorer la santé mentale et renforcer la protection des parents d’enfants malades. Il a également soutenu des mesures dont le but est de simplifier la couverture mobile et à promouvoir la rénovation énergétique des logements. Son travail législatif inclut aussi des initiatives économiques et sociales telles que l’instauration d’une prévoyance collective obligatoire et la création d’un statut d’aide-soignant indépendant.

Sur le plan de la justice et des droits humains, le député macroniste a cosigné des résolutions reconnaissant les pratiques illicites dans l’adoption internationale et condamnant le génocide des Assyro-Chaldéens de 1915. Le député est l’auteur d’une loi sur les travaux conduits par les institutions européennes invitant le gouvernement à se prononcer contre les méga-camions et à bâtir une politique de report modal vers le ferroviaire au niveau européen, dont il à rédigé le rapport.

Le député était également président de la commission parlementaire du développement durable et de l’aménagement du territoire, composée de 32 députés. En 2023, il a été nommé rapporteur de la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains (Serm), déposée le 25 avril 2023. Ce texte, adopté par l’Assemblée nationale, vise à permettre le déploiement dans tout l’Hexagone du projet de RER métropolitains annoncé en novembre 2022 par le président de la République.

Anne-Laurence Petel, la vice-présidente de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale

Anne-Laurence Petel, députée de la 14e circonscription, a signé 75 propositions de loi. Parmi celles-ci, on trouve notamment une proposition relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, une autre invitant le gouvernement à se prononcer contre les méga-camions et à bâtir une politique de report modal vers le ferroviaire au niveau européen, ainsi qu’une loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

Élue en juin 2022, la députée aixoise a occupé le poste de vice-présidente de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Elle a également été membre du groupe d’étude sur la condition et le bien-être animal. Fait notable : elle est intervenue à sept reprises en faveur de l’abolition de la corrida, allant ainsi à l’encontre de la position majoritaire de son parti.

Anne-Laurence Petel est l’auteur de deux rapports au sujet du rapport de la commission des affaires étrangères visant à dénoncer le nettoyage ethnique des populations arméniennes du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan et à exiger le respect de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie.

Claire Pitollat, la présidente du Conseil national de l’air

Claire Pitollat, députée de la 2e circonscription, avait été réélue facilement en 2022 pour un second mandat. En parallèle, en janvier 2023, elle est devenue présidente du Conseil national de l’air.

À l’Assemblée nationale, la députée est signataire de 71 propositions de loi. Parmi les plus récentes figurent celles concernant les conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements, la lutte plus efficace contre les maladies affectant les cultures végétales, ainsi que la condamnation de l’oppression et de la terreur infligées aux femmes iraniennes, réaffirmant leur liberté absolue. Elle a également soutenu le suivi de l’application des mesures du comité interministériel de la mer et l’évaluation des politiques publiques pour l’économie bleue.

Pendant son mandat, Claire Pitollat s’est principalement engagée sur le dossier de la protection de la population contre les risques liés aux PFAS, les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé, ainsi que le renforcement du principe de continuité territoriale en outre-mer.

Pour conserver son siège à l’Assemblée nationale, elle devra tirer son épingle du jeu face à sa droite, Laure-Agnès Caradec, présidente de la fédération Les Républicains dans les Bouches-du-Rhône et à sa gauche, Laurent Lhardit (PS), actuel adjoint socialiste à l’économie de Benoît Payan.

Mohamed Laqhila, le vice-président de la commission finances à l’Assemblée nationale

Mohamed Laqhila, député MoDem de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, également vice-président de la commission finances à l’Assemblée, s’est distingué lors des débats sur la loi immigration de janvier 2024, en exprimant son opposition et en votant contre celle-ci. Il s’est félicité de la décision du Conseil constitutionnel, qui a censuré 32 articles sur les 86 que comptait cette loi visant à contrôler l’immigration. Le Conseil constitutionnel a jugé le texte partiellement conforme à la Constitution, invalidant ainsi 10 articles, y compris celui concernant l’engagement des étrangers à respecter les principes de la République.

Lors des débats sur l’adoption de la loi de finances rectificative de 2022, le député a pris une part active aux discussions à l’Assemblée nationale, intervenant à 13 reprises. Il a également contribué à une dizaine de débats relatifs à la loi de finances pour 2022. En qualité de rapporteur spécial pour la commission des finances, Mohamed Laqhila a rédigé les rapports ainsi que certains documents annexes de ces projets de loi, comme le rapport sur la gestion du patrimoine immobilier de l’État, déposé le 6 octobre 2022.

Enfin, le député est à l’origine de la proposition de loi visant à abroger le système électoral dérogatoire de Paris, Lyon et Marseille déposé le 5 décembre 2023.

Il fera notamment face à Hervé Fabre-Aubrespy, ancien maire de Cabriès, conseiller régional, qui représente le RN aux élections législatives anticipées et l’Aixois Marc Pena, conseiller municipal et métropolitain d’opposition représente le nouveau Front populaire.

