Le Conseil Général du Gard a attribué un marché d’achats de prestations pour le conseil et stratégie de communication ainsi que la conception, création et exécution de prestations de communication Print et Web.

Objet: Achats de prestations pour le conseil et stratégie de communication ainsi que la conception, création et exécution de prestations de communication Print et Web.Accord-cadre avec maximum de 300 000 € HT.L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an.

Titulaire: MGT Quidam (30).

Voir l’avis d’attribution.