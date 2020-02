Transports Agglo Montpellier lance un appel d’offres pour une mission de conseil, stratégie et création des supports de communication pour la Ligne 5 – 8m86r.

Le marché porte sur :

– le diagnostic,le conseil et l’accompagnement en stratégie de communication

– La conception et la création graphique des visuels et outils de communication

– L’exécution infographique de l’ensemble des visuels et supports de communication

– L’élaboration et la mise en œuvre des plans médias et l’élaboration des plans hors médias associés à la stratégie de communication

– L’achat d’espace publicitaire et de diffusion

– Le pilotage, l’assistance et le suivi technique liés à la réalisation et à la mise à jour des outils et supports de communication (hors fabrication pour la partie hors média).

Date limite: 5 mars 2020.

Voir l’appel d’offres.