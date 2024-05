Share on Facebook

Rencontre au récent salon Made in PME Sud avec Julie Alès Milleliri, associée et directrice du bureau de Marseille de PKF Arsilon, cabinet d'expertises-comptables, d'audit et conseils né à partir de l'ex-PWC Entrepreneurs. Quel est votre parcours ? Julie Alès Milleliri : Je suis entrée chez PWC en tant que junior en 2012, j'ai gravi les échelons,…