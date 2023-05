Share on Facebook

Antoine Saucier a été nommé en février dernier au poste de directeur général de Nawa, la société créée par Pascal Boulanger et spécialisée dans le stockage d'énergie grâce à ses super condensateurs.Antoine Saucier possède une expérience de plus de 25 ans dans le secteur automobile partagée entre PSA (Peugeot Citroën), Valeo, Hutchinson ou plus récemment…