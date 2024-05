La multinationale Meta, représentée par son vice-président en Europe du Sud, Laurent Solly, a inauguré le 18 avril dernier, les ateliers autour des intelligences artificielles génératives. L’initiative, gratuite et ouverte à tous est lancée en partenariat avec l’organisme de formation spécialisé dans les métiers du numérique, Simplon.co, et la Région Sud. Les heures de formation des ateliers s’articulent autour de trois modules : la découverte de l’intelligence artificielle via l’outil Llama de Meta, une mise en pratique et une sensibilisation aux enjeux et bons usages. Un atelier qui ne délivre pas de certification par l’Etat, « tout du moins pas pour l’instant » selon les dires de Laurent Solly, mais qui est doré des blasons de Meta et de Simplon.

Parallèlement aux ateliers, une plateforme de e-learning, aussi gratuite et libre d’accès, a été mise en place. La formation accélérée est financée entièrement par Meta, qui refuse de communiquer sur l’engagement financier de l’opération.

Pour son premier atelier initiatique, organisé à La Coque au coeur du quartier central des affaires d’Euroméditerranée à Marseille, Meta a réuni environ une centaine de personnes de tous horizons. Après Marseille, des ateliers seront organisés dans les semaines à venir à Lyon, Paris, Lille, Nantes, Rennes, Montpellier et Bordeaux. Meta a également exprimé son objectif de former d’ici la fin de l’année 2024, plus de 30 000 Français à l’intelligence artificielle générative.

Marseille “leadership de la révolution technologique”

Après sa première opération numérique en collaboration avec Meta, L’Académie du métavers en 2022, Simplon s’est porté volontaire auprès du géant du numérique pour le lancement d’ateliers aux intelligences artificielles génératives dans huit villes en France, dont Marseille. L’objectif : rendre le numérique accessible aux entreprises et aux particuliers, sensibiliser les novices et les utilisateurs récurrents aux premières notions et à la prise en main des outils numériques de l’IA. Pour Véronique Saubot, directrice générale de Simplon, « l’implantation de Simplon dans le Sud a sonné comme une évidence, cette région est à la fois innovante et dynamique ». Une idée partagée par Laurent Solly : « Marseille, est en particulier une terre qui se veut leadership en matière de révolution technologique et ici il y a des éco-systèmes dans la filière numérique par milliers qui prouvent que les révolutions technologiques ne sont pas réservés à quelques territoires dans le monde ».

Ateliers d’initiation à l’intelligence artificielle par Meta / Crédit : Juliette Matilla

Avec ces ateliers initiatiques, les organisateurs partenaires entendent apprendre aux professionnels et particuliers à s’emparer des moteurs de l’IA, d’en connaître ses usages et ses limites. « Pour une grande entreprise technologique comme Meta c’est une responsabilité de communiquer et de transmettre sur ce sujet » détaille Laurent Solly, « il n’y a aucune ambition commerciale pour Meta mais une volonté forte de sensibiliser le grand public et de transmettre l’idée que les ruptures technologiques vont rapidement façonner les emplois, et que à terme il sera nécessaire que chacun puisse comprendre comment s’en saisir » assure-t-il.

Participer à la compréhension, la sensibilisation et à terme la formation, « c’est la responsabilité des entreprises de la tech de mettre à disposition cette connaissance » argumente Laurent Solly, qui souhaite faire perdurer l’initiative dans les années à venir. Un bilan à la fin de l’année 2024 sera effectué pour évaluer ses résultats.

