Deux nouveaux accords structurants viennent d’être signés pour le Pays d’Arles. Le 15 janvier dernier le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles et la Région Provence Alpes Côte d’Azur recevaient les différents signataires du Contrat Régional d’Equilibre Territorial ou CRET (Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM), Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles (CCBVA) et Terre de Provence agglomération) ainsi que ceux du contrat d’objectifs-Destination Provence Pays d’Arles (PETR, ACCM, CCVBA, TPA, Parcs Naturels régionaux de Camargue et des Alpilles, OT des Baux de Provence, de Maussane-les-Alpilles, d’Arles, des Saintes-Maries de-la-Mer) .

Le CRET pose un cadre qui permet à la Région de mener une politique contractuelle regroupant les dispositifs régionaux dans un cadre unique. « Les CRET sont ainsi conçus comme de véritables outils de mise en œuvre des priorités régionales définies dans le Plan Climat « Une cop d’avance », et dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) » précise la conseillère régionale et maire du Paradou Pascale Licari présente lors de la signature pour représenter le président de la Région Renaud Muselier et présenter les vœux de la Région aux acteurs du territoire.

Le Pays d’Arles est le premier territoire régional à signer la 2e vague de CRET (Photo Gomet’).

Le Pays d’Arles est le premier territoire régional à signer la 2e vague de CRET, la première vague ayant été lancée en 2015. Le premier CRET du Pays d’Arles qui avait été mis en place sur la période 2015-2019 portait sur un engagement financier de 11,5 millions d’euros pour une trentaine de projets en matière d’aménagement, de transition écologique, économiques, et solidaires. Le CRET 2 s’engage sur une enveloppe de près de 12 millions d’euros destinés à 24 projets structurants (liste ci-dessous). Grâce à son effet de leviers la contribution régionale permet de mobiliser 53 millions supplémentaires abondés au titre d’un effort collectif des intercommunalités, des communes, du département, de l’Etat ou encore de l’Europe.