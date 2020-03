Deux semaines après le début du déclenchement de l’épidémie du coronavirus en France, la direction des hôpitaux de Marseille a tenu un point presse vendredi 13 mars pour faire un bilan. « Nous sommes en quasi-plan blanc (dispositif de crise instauré depuis 2004; voir le communiqué de l’AP-HM en fin d’article) aujourd’hui. Le déclenchement se fera probablement dans les jours qui viennent », prévient Jean-Olivier Arnaud, le directeur général de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). Actuellement, l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection, centre de référence pour le covid-19, accueille 35 patients atteints du virus mais seuls quatre cas graves ont été identifiés : « Cela concerne uniquement des personnes âgées ou très âgées, précise Pierre Pinzelli, le secrétaire général de l’AP-HM. Et nous avons déjà des patients guéris qui rentrent chez eux en bonne santé », ajoute-t-il.

Cependant, l’épidémie ne semble en être qu’au début et l’AP-HM s’attend à un nouvel afflux de malades. Actuellement, l’IHU teste environ 400 personnes par jour et « nous ne pourrons pas en tester 4 000 si le nombre augmente », prévient Dominique Rossi, le président de la commission médicale d’établissement. Aussi, les hôpitaux et l’Agence régionale de santé anticipent sur une vague de personnes infectées : « Quand on passera au stade 3, ce seront les médecins de ville qui prendront le relais. L’hôpital se concentrera sur les cas graves », déclare Anthony Valdez, directeur de l’organisation des soins à l’Agence régionale de santé.

Pour autant, l’AP-HM s’estime en capacité d’accueillir les prochains malades du coronavirus. Elle dispose de 10 lits de réanimation dédiés à l’hôpital Nord et de cinq à la Timone. « Aujourd’hui, seuls quatre sont occupés », rappelle Pierre Pinzelli. De plus, l’AP-HM se réserve la possibilité de « faire appel aux élèves infirmiers et aides-soignants en cas de besoin », annonce Jean-Olivier Arnaud. Afin d’optimiser le nombre de places disponibles pour d’éventuels cas graves, l’AP-HM va prochainement rencontrer l’ensemble des établissements publics et privés de la Région pour « coordonner leurs actions et offrir la meilleure réponse dans les prochains jours », indique Jean-Olivier Arnaud.

