Le dernier décompte de cas de contamination au coronavirus dans la région, fourni par la préfecture et l’Agence régionale de santé vendredi 13 mars au soir confirme la vivacité de l’épidémie au covid-19.

Depuis le vendredi 28 février 2020, 211 personnes ont été testées positives au coronavirus covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est 60 cas de plus comparé au bilan de la veille. L’accélération est particulièrement sensible dans les Bouches-du-Rhône avec près de la moitié des cas recensés et une hausse de 26 cas nouveaux en 24 heures. Le nombre de cas progresse également fortement dans le Var avec également 26 personnes nouvelles détectées positives.



Les cas de contamination au coronavirus par département au vendredi 13 mars au soir :

> 4 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence (stable par rapport à la veille).

> 18 personnes dans les Hautes-Alpes (+3);

> 43 personnes dans les Alpes-Maritimes (+4);

> 93 personnes dans les Bouches-du-Rhône (+26);

> 48 personnes dans le Var (+26);

> 5 personnes dans le Vaucluse (+1).

Parmi ces cas : 11 personnes en réanimation.

Les 211 personnes sont hospitalisées à l’AP-HM qui a tenu une conférence de presse vendredi (photo), à l’hôpital Saint-Joseph, à l’hôpital Européen, au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, au centre hospitalier de Briançon, au centre hospitalier de Gap, au CHU de Nice, au centre hospitalier d’Antibes, au centre hospitalier de Cannes, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne et au centre hospitalier d’Avignon.

L’Agence régionale de santé et la cellule régionale de Santé publique France recherchent actuellement les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec toutes ces personnes contaminées.

Epidémie au covid-19 : « Nous sommes en train de nous adapter à une progression du virus qui est de plus en plus rapide » Philippe de Mester, ARS

Le préfet Pierre Partout, accompagné de Philippe de Mester, le directeur de l’ARS et de Bernard Beignier, le recteur d’Académie, ont tenu un troisième point presse à la préfecture (retrouvez l’intégralité en vidéo) en l’espace d’une semaine. « Nous sommes en train de nous adapter à une progression du virus qui est de plus en plus rapide » a notamment déclaré Philippe de Mester.

Coronavirus : le système éducatif tente de se réorganiser

« J’ai demandé que lundi dans l’ensemble des établissements, les personnels de direction se réunissent avec les enseignants pour savoir comment sera mise en place la continuité pédagogique, avec des emplois du temps adaptés » a affirmé Bernard Beigner après la décision d’Emmanuel Macron de fermer à partir de lundi tours les établissements scolaires et crèches du pays. Le président d’Aix Marseille Université, Eric Berton a annoncé de son côté via un communiqué qu’un plan de continuation des activités pédagogiques allait être déployé en proposant « des modalités de e-enseignement. » Les manifestations culturelles, scientifiques et sportives organisées par l’université, sont, quant à elles, annulées.

Pierre Partout a évoqué les opérations de vote pour le 1er tour des municipales : « Une organisation matérielle va être mise en place, pour limiter les contacts entre les personnes: marquage au sol, distance d’un mètre. Du savon sera également mis à disposition afin de pouvoir respecter les règles sanitaires » explique Pierre Dartout. Le préfet a par ailleurs annoncé la tenue d’une réunion avec les acteurs économiques lundi en préfecture. Les entreprises de nombreux secteurs subissent en effet de plein fouet le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie au covid-19.

Les activités culturelles à l’arrêt

L’annonce par le Premier ministre vendredi matin de l’interdiction de tout événement de plus de 100 personnes a provoqué des annulations et fermetures en cascade. A Marseille, le Théâtre de La Criée a fermé ses portes. « Conformément aux décisions gouvernementales d’interdire les rassemblements de plus de 100 personnes, le Théâtre de La Criée se voit contraint d’annuler les cinq spectacles à venir, Quasi niente (13-15 mars), Un furieux désir de bonheur (13-14 mars), Les Mille et Une nuits (19-21 mars), Le Prince Ahmed (21 mars) et Voyage en Italie (26-28 mars). Les personnes ayant acheté des places pour ces représentations seront remboursées. Le service de billetterie les contactera dans les meilleurs délais. Le Théâtre et le restaurant ont fermés au public dès vendredi 13 mars. »

La Friche de la Belle de Mai a également baissé le rideau. L’activité de restauration des Grandes Tables est suspendue. L’organisateur de nombreux spectacles Sud Concerts a annoncé la suspension de ses prochains spectacles à partir du 13 mars pour une période indéterminée. Le Mucem est également fermé et reporte l’ouverture de l’exposition temporaire « Pharaons Superstars » ainsi que le vernissage de l’exposition prévu initialement lundi 27 avril prochain.

En raison du contexte sanitaire le Mucem est fermé et ce jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/maeunCm61v — Mucem (@Mucem) March 13, 2020

La plupart des communes ont décidé de prendre des mesures exceptionnelles. A Aix-en-Provence, Maryse Joissains s’est adressée à la population via une intervention vidéo. De nombreux équipements métropolitains ont fermé partiellement, totalement ou le feront dans les prochains jours. La Métropole Aix Marseille Provence a détaillé dans un communiqué (voir l’intégralité ci-dessous) la liste des restrictions ou fermetures décidées en application des annonces du gouvernement concernant l’épidémie au coronavirus covid-19 ainsi que les changements dans les plans de transports.

Document source : les mesures prises par la Métropole Aix Marseille Provence