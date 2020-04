A bec de canard ou à plis ? A vous de choisir le format de masque qui vous conviendra le mieux ! Face à la pénurie de masques pour se protéger des bactéries responsables du covid-19, la mise en place d’un système D s’impose. Sur internet, les alternatives aux masques FFP2 – les seuls qui protègent et empêchent la contagion – foisonnent. Tissus, écharpes, filtres à café, ou même soutiens-gorge, chacun redouble d’imagination pour encourager la fabrication de masques DIY.

En effet, l’Académie de médecine a récemment préconisé le port du masque, même « alternatif », alors que le gouvernement martelait que cela était inutile les premiers temps de l’épidémie. Le ministère des Armées a également établi une nouvelle réglementation à l’égard des professionnels qui souhaitent se lancer dans la fabrication de masques.

Le patron du masque

Pour répondre à la demande croissante, le groupe Afnor (Association française de normalisation) propose en téléchargement un guide pour la fabrication des masques (le guide complet ci-dessous), et même des patrons (ci-dessus) pour réaliser ces derniers aux bonnes dimensions. En effet, pour être efficace, le masque barrière contre le covid-19 doit être dimensionné de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population française visée. Le référentiel de l’Afnor aurait déjà été téléchargé 300 000 fois, preuve du réel succès de la démarche.

Pour fabriquer ces protections, un double critère de filtration et de respirabilité doit être respecté dans le choix du tissu. Par ailleurs, si ces masques sont lavables et réutilisables, ils ne doivent pas être portés plus de 4 heures dans la même journée. L’association recommande également de porter le masque sur une peau nue et de se laver précautionneusement les mains avant de le mettre. Enfin, «le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels», rappelle le document mis en ligne par l’Afnor.

Le guide complet de l’Afnor référentiel de fabrication des masques

