Share on Facebook

Share on Twitter

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur annonce avoir commandé 4 millions de masques pour faire face à l’épidémie du coronavirus. Ils seront distribués en priorité aux professionnels de santé : « Il est essentiel que la Région Sud soit présente pour préserver nos personnels soignants qui se dévouent, et tous ceux qui contribuent aux activités essentielles de la Nation », commente Renaud Muselier, le président de la Région dans un communiqué du 22 mars.

Masques : livraison attendue entre le 27 mars et le 3 avril

Dans le détail, la commande prévoit un million de masques de protection N95 de norme CE (équivalent FFP2), qui seront livrés entre le 27 et le 31 mars et trois millions de masques médicaux 3 plis norme CE, livrés entre le 31 mars et le 3 avril. « J’ai la confirmation que la fabrication de ces masques a bien été lancée aujourd’hui. Il ne s’agit en aucun cas de démunir les stocks d’un autre pays à qui cela ferait défaut », précise Renaud Muselier.

Le Président de la Région compose également lundi 23 mars un comité d’éthique régional qu’il présentera mardi 24 mars : « Sa mission sera d’évaluer et coordonner les besoins des professionnels de santé, ainsi que des professions en première ligne exposées. Cette démarche se fera en lien avec l’agence régionale de santé et s’inscrira en complément de l’action de l’Etat », explique Renaud Muselier.

Liens utiles :

> Coronavirus : la Région débloque 12 millions d’euros pour aider les entreprises

> [Urgent] Après 6 cas de coronavirus, les services de la Région ferment à Marseille