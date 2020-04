Share on Facebook

Face à la crise sanitaire du pays, CMA-CGM joue un rôle primordial pour le transport du matériel médical. Avec sa filiale Ceva Logistics, l’armateur marseillais met en place un dispositif exceptionnel : un pont logistique entre la Chine et la France. « Il va permettre d’approvisionner la France en produits sanitaires dans des délais très courts, et ainsi, faire face à l’urgence du moment », assure Rodolphe Saadé, P-dg du groupe dans un communiqué du 10 avril.

CMA-CGM : 20 millions de matériel en quatre jours

Deux premières cargaisons de masques et de matériel médical sont arrivées les 9 et 10 avril en France. Elles ont été suivies dimanche 12 avril par un vol Full Charter de 600 mètres cubes affrété intégralement par CMA-CGM (cf tweet de Rodolphe Saadé ci-dessous). Au total, ce pont logistique permettra d’acheminer 20 millions de masques et des équipements médicaux en France en quatre jours.

Deux vols seront ensuite affrétés chaque semaine par Ceva Logistics pour lutter contre la pandémie de covid-19 en France. Les masques et matériels médicaux transportés par le groupe sont destinés aux hôpitaux, aux Ehpad, aux collectivités locales et aux entreprises, notamment de la grande distribution. Renaud Muselier, le Président de la région Sud a notamment indiqué avoir fait appel à Ceva pour transporter sa commande de 4 millions de masques.

Implanté dans plus de 160 pays, le groupe CMA-CGM se mobilise également dans le reste du monde. Ceva Logistics contribue notamment au pont logistique organisé depuis la Chine vers les États-Unis et l’Amérique latine.

