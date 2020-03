Les chiffres continuent leur course folle, affichant toujours plus de dégâts au compteur. Le nombre de personnes testées positives au covid-19 dans les Bouches-du-Rhône a dépassé la barre des 4000 cas. Parmi ces 4008 personnes, 1085 sont hospitalisées et 250 en réanimation. 65 personnes sont actuellement décédées du coronavirus en Provence Alpes Côte d’Azur.

Dans son dernier communiqué, daté du dimanche 29 mars, l’ARS Paca annonce la mise en ligne d’un formulaire ouvert aux professionnels de santé qui souhaiteraient s’engager pour prêter main forte aux établissements et structures hospitalières de la région, et créer une réserve complémentaire à la réserve sanitaire nationale.

Sur le plan national, selon les données de Santé Publique France au 29 mars à 14 heures, on dénombre 40 174 cas testés positifs, dont 19 354 hospitalisés, 4632 graves, et 2606 décès, survenus à 85% sur des personnes de plus de 70 ans. On compte par ailleurs 2 décès de plus en Outre-mer, trois de plus en un week-end. 7132 personnes sont sorties guéries.

Ces chiffres résultent de la nouvelle méthode de surveillance de l’épidémie annoncée par le directeur général de la santé Jérôme Salomon vendredi dernier, qui se base sur des données « de ville » telles que les passages aux urgences (2939 passages aux urgences au niveau national pour suspicion de covid-19 au 29 mars 2020) , les appels des médecins SOS sentinelles, ou le recours aux laboratoires de ville, en plus des cas testés par PCR, de la situation hospitalière en temps réel, ou encore du taux de mortalité. Ces nouvelles données ne tiennent en revanche pas compte des cas qui sans doute ne consultent pas en présence de symptômes très bénins. Le DGS a cependant souligné l’importance de surveiller le nombre quotidien d’entrées en réanimation, « élément le plus important » pour évaluer l’impact du confinement sur l’évolution du virus en fin de semaine. À ce jour, ce nombre s’élève à 359 entrées en réanimation quotidiennes.

Concernant le taux de mortalité national sur la semaine du 16 au 22 mars, Jérôme Salomon a admis qu’il était supérieur de 9% à celui attendu. Il en va de même pour le taux de mortalité régional. Cinq régions sont particulièrement concernées : Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et Corse.

Par ailleurs, afin de décharger les hôpitaux, 250 patients ont déjà bénéficié de transferts à travers la France et hors de France, notamment en Allemagne, par voie routière, TGV médicalisé, hélicoptères, avions ou bateaux.

Enfin, pour ce qui est des chiffres internationaux, le covid-19 a causé 30 451 décès dans le monde. L’Espagne et l’Italie (10 023 décès) sont les pays les plus touchés d’Europe.