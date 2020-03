Après avoir demander aux entreprises qui le peuvent à poursuivre leurs activités, le président de la CCI Provence Alpes Côte d’Azur, Roland Gomez, appelle à un mouvement de solidarité entre fournisseurs et clients face à l’épidémie de covid-19. Il prévient dans un communiqué de presse du mercredi 25 mars : « Ne pas payer ses factures peut sembler une bonne idée… mais c’est un véritable fléau économique et social qui détruirait l’équilibre de toute la chaîne industrielle commerciale et aurait des conséquences dramatiques ». Il rappelle les mesures déployer par le gouvernement pour « reconstituer les liquidités et ainsi d’être en mesure de financer l’activité dès lors que notre économie aura retrouvé un cycle de fonctionnement normal ».

Un comité de crise pour les crédits inter-entreprises

Le ministère de l’Economie et la Banque de France ont installé en urgence mardi 24 mars un comité de crise pour traiter des crédits inter-entreprises. Nombre de sociétés tentent de retarder au maximum les paiements de leurs factures à leurs fournisseurs. Un phénomène qui pénalise les petites entreprises les plus fragiles et représente un enjeu considérable estimé à 700 milliards d’euros. Plusieurs organisations patronales, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le médiateur des entreprises et celui du crédit se réuniront ainsi pour traiter ce sujet crucial qui pourrait causer la faillite de nombreuses PME, TPE et artisans.

Roland Gomez incite donc les entreprises à négocier des délais de paiement assouplis, à réclamer les aides de l’Etat et à solliciter des prêts auprès des banques, grâce à la garantie apportée par l’Etat, pour continuer d’honorer ses paiements. Il rappelle également que le réseau des CCI a mis en place une cellule d’urgence pour aider les entrepreneurs. « Chaque entreprise est un maillon essentiel de notre chaîne économique. Nous devons veiller à préserver chacune d’entre elle afin que notre appareil productif s’appuie sur ses pleines capacités et que soit relancée la dynamique de croissance et d’emploi lorsque la crise sanitaire sera terminée », insiste le patron de la CCI régionale.

