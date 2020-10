Le préfet des Bouches-du-Rhône, Philippe Mirmand, a décidé de prolonger l’état d’alerte maximale à Aix et Marseille. Et ce pour une période de deux semaines supplémentaires, du lundi 12 au mardi 27 octobre. Si les restaurants et brasseries peuvent ouvrir sous certaines conditions dans ces villes, les bars devront rester fermer. Le reste des Bouches-du-Rhône n’est pas concerné par les mêmes mesures (voir le tableau complet des mesures prises dans l’arrêté ci-dessous).

Le nouvel arrêté du préfet est une déception pour les professionnels alors que le virus semblait reculer dans la région ces derniers jours comme en témoigne la stabilisation du nombre d’hospitalisation.

Cette circulation particulièrement importante influence les taux de positivité et d’incidence du département des Bouches-du-Rhône Philippe De Mester

Mais la préfecture joint à son arrêté une lettre du directeur de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur qui fait part de l’inquiétude de l’autorité de santé face à l’évolution récente des indicateurs. (voir l’intégralité de la lettre en document source). « Du 28 septembre au 4 octobre 2020, le taux d’incidence sur les villes d’Aix-en-Provence – Marseille s’élève à 218 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 11,6%. Cette circulation particulièrement importante influence les taux de positivité et d’incidence du département des Bouches-du-Rhône écrit Philippe De Mester, le directeur de l’ARS. Au regard de cette situation défavorable et persistante, il apparaît pertinent d’étudier toutes les actions de prévention et de lutte concourant au ralentissement et à l’inflexion durable de la progression de l’épidémie.» Il conclut : « La fréquentation des lieux recevant du public où la promiscuité ne permet pas leur application inconditionnelle de ces mesures doit être strictement limitée. »

Document source : l’avis sanitaire du directeur de l’ARS