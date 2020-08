Alors que la France a atteint jeudi 6 août un pic de reprise de l’épidémie avec plus de 1600 nouveaux cas détectés en une journée, les signes d’une reprise de l’épidémie de Covid-19 sont constatés dans le département des Bouches-du-Rhône alerte la préfecture dans un communiqué diffusé jeudi 6 août en fin de journée.

« Les indicateurs amènent à considérer que le niveau de vulnérabilité du département augmente. En effet, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués au cours des sept derniers jours (taux d’incidence) a atteint 24 pour 100 000 habitants. Ce qui atteste à la fois de la circulation du virus et de l’impact sur la santé de la population. » Ce même indicateur était même situé à 29 du 28 juillet au 3 août soit le plus élevé dans l’Hexagone (carte ci-dessous).

[#COVID__19 Taux d’incidence pour 100 000 hab. en #France au 06/08]

📌Taux d’incidence en France : 12,9 (+3,4)

🟢Incidence faible : 75 départements

🟠Seuil de vigilance : 25 départements

🔴Seuil d’alerte : Guyane pic.twitter.com/RBBXMC46cT — COVID — 19 – France (@fr_covid19) August 6, 2020

Aussi, le département passe d’un niveau de vulnérabilité « limité » à « modéré », à compter de ce jeudi 6 août 2020 expliquent les autorités qui alertenet en particulier la population des 20-40 ans.

L’accélération de la circulation du virus est certaine

La multiplication des campagnes de dépistage (12 000 tests par semaine fin juin à plus de 24 000 début août) explique en partie cette augmentation. Toutefois, l’accélération de la circulation du virus est certaine notamment chez les 20-40 ans avec un taux d’incidence dans cette classe d’âge de 49 pour 100 000 habitants. « Ce phénomène est particulièrement lié à des évènements festifs dans des établissements (bars, clubs … ).»

Afin d’enrayer cette dégradation de la situation sanitaire, Pierre Dartout, préfet des Bouches du Rhône et préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Philippe De Mester, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur rappellent à tous, plus que jamais, la nécessité de respecter les gestes barrières et de porter un masque dans les lieux qui l’imposent.

« Des efforts rapides et importants sont indispensables. Individuellement et collectivement, il est nécessaire d’agir dès maintenant pour freiner cette propagation virale active » observent les MM Dartout et Mester qui ont décidé de prendre sans plus attendre une série de mesures.

Des mesures ciblées destinées à agir sur les vecteurs de propagation du covid-19 :



– les personnes âgées de 20 à 40 ans, ayant pour habitude de fréquenter des lieux festifs sont invitées à se faire dépister dans les centres ouverts dans le département. Il est rappelé par ailleurs que toute personne peut se faire dépister gratuitement, qu’elle présente des symptômes ou non, même sans ordonnance.



– les établissements festifs qui ne respecteraient pas les mesures sanitaires feront l’objet de mises en demeure, pouvant être suivies immédiatement d’une décision de fermeture, en cas de non-respect des mesures prescrites ;



– des opérations de sensibilisation dans les lieux publics et festifs, et des opérations de contrôle seront réalisées, dans les prochains jours afin de veiller au respect de l’obligation du port du masque et des gestes barrières ;



– le préfet des Bouches-du-Rhône adressera un courrier aux maires du département leur rappelant les nouvelles modalités encadrant le port du masque dans l’espace public.



Les tests virologiques (RT-PCR) de dépistage du Covid-19 sont désormais réalisables sans ordonnance et sont pris en charge intégralement par l’assurance-maladie obligatoire.

