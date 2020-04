La barre des 8000 cas est définitivement franchie dans la région Sud, avec 8634 cas détectés à ce jour selon le dernier décompte fourni par les autorités de santé lundi 6 avril 2020, soit 681 de plus en une seule journée. 1836 personnes sont hospitalisées, dont 440 en réanimation, et 231 personnes sont désormais décédées du covid-19.

Les Bouches-du-Rhône sont le département le plus touché par l’épidémie, avec 1168 hospitalisations, dont 254 personnes en réanimation. En un jour, le covid-19 a fait 25 victimes supplémentaires, portant le nombre de décès à 121 dans le département. Les Alpes-de-Haute-Provence semblent pour l’instant relativement épargnées avec « seulement » 35 cas recensés.

Ephad : pas de bilan dans la région Sud

L’arrivée des beaux jours et des vacances scolaires ont engendré un relâchement des mesures de confinement par les Français, ce qui fait craindre une flambée de l’épidémie. Ce lundi 6 avril au soir, c’est Olivier Véran qui a opéré le bilan de cette nouvelle journée de confinement, à la place du directeur général de la santé Jérôme Salomon.

On compte plus de 74 000 cas en France, dont environ 29 000 hospitalisés, et 7072 en réanimation (+96). 6494 personnes sont décédées à l’hôpital, mais 17 250 autres sont rentrées chez elles, guéries. Le ministre de la Santé a annoncé des mesures fortes, à commencer par une campagne massive de dépistage au sein des Ehpad : « une vaste campagne de dépistage sera menée en mettant la priorité sur des personnes âgées, les personnes handicapées, les plus fragiles ainsi que les professionnels qui les accompagnent, en établissements comme à domicile », a-t-il annoncé. Contactée par Gomet’, l’ARS Paca déclare ne pas être en mesure, pour l’heure, de fournir un bilan de la propagation du covid-19 dans les Ehpad de la région.

Boris Johnson en soins intensifs

Actuellement, 2417 décès dûs au covid-19 ont été recensés dans ces établissements, mais ces données sont biaisées car elles n’émanent pas de l’ensemble des Ehpad du territoire, mais seulement d’une minorité d’entre eux.

Aux États-Unis, probablement le prochain épicentre de la pandémie, plus de 10 000 personnes sont désormais décédées. Outre-Manche également, la situation empire et n’épargne personne : le premier ministre Boris Johnson, hospitalisé en raison du covid-19, a été placé ce lundi 7 mars en soins intensifs. Dans le reste du monde, 4 milliards de personnes sont actuellement confinées, soit la moitié de la population mondiale.