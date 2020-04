Le professeur Raoult n’est pas le seul marseillais à travailler sur un traitement du coronavirus. La biotech de Luminy, Innate Pharma, lance le projet « Explore Covid-19 » pour étudier l’effet de ses anticorps médicaments sur le virus. « Les molécules d’Innate peuvent moduler la réponse immunitaire d’un patient. Dans le cas du coronavirus, il existe deux grandes phases de cette réponse. Au début, il s’agit de booster le système immunitaire pour lutter contre l’infection. Pour les cas les plus avancés, il faut au contraire éviter une réponse exagérée des défenses qui causent parfois des lésions importantes au niveau du poumon », explique à Gomet’ Eric Vivier, directeur scientifique d’Innate Pharma et professeur à l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), qui dirige l’étude.

Les essais cliniques pourraient démarrer courant avril

Avec l’AP-HM, l’hôpital de Lavéran et les chercheurs de Marseille Immunopole, il a commencé à tester plusieurs molécules sur des échantillons de sang prélevés sur une centaine de patients. « On attend des résultats très rapidement pour lancer les essais cliniques dans le courant du mois d’avril », indique Eric Vivier. Un record comparé aux plusieurs mois nécessaires pour aboutir habituellement au lancement d’essais cliniques officiels. « Toutes les équipes de l’AP-HM sont mobilisées, non seulement nos services de soins mais aussi nos laboratoires de recherche, pour offrir de nouvelles options thérapeutiques aux médecins spécialistes des maladies infectieuses, des urgences et des soins intensifs », souligne Emilie Garrido-Pradali, directrice de la recherche clinique et de l’innovation à l’AP-HM.

Après le cancer, l’immunothérapie aussi efficace contre le Covid-19

Sur les connaissances de la réponse immunitaire face au covid-19, Eric Vivier avoue ne « pas savoir grand chose pour l’instant ». Seuls les Chinois ont réalisé des études sur le sujet « mais nous n’avons pas accès aux données », ajoute-t-il. Ce que le scientifique connaît, c’est le potentiel des molécules utilisées par Innate Pharma. La société prend d’ailleurs en charge tout le financement de l’étude dont le montant reste confidentiel. Habituellement, Innate développe des anticorps pour lutter contre les cancers en utilisant le système immunitaire humain. « Mais toute notre connaissance en immunologie est issue de plusieurs années de recherche sur la lutte contre les maladies infectieuses », avance le chercheur. Il a donc bon espoir que ce qui marche pour le cancer puisse fonctionner sur le coronavirus. Il devrait avoir un début de réponses dans quelques jours. Pour voir un traitement aboutir, il faudra attendre encore un peu : « On en est pas là. On doit tout vérifier dans les règles de la science mais face à ce danger exceptionnel, on est tous mobilisé pour aller très très vite », assure-t-il.

