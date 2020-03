Share on Facebook

Ce sont désormais 1316 personnes qui ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le vendredi 28 février 2020 selon le bilan fourni dimanche 22 mars au soir par la préfecture de la région Provence alpes Côte d’Azur et l’Agence régionale de santé (ARS).

A noter que le bilan fourni par Santé Publique France (chiffre relevés à 14h) évoque lui le chiffre de 1372 cas positif en Provence Alpes Côte d’Azur (tableau plus bas).

Le département des Bouches-du-Rhône est celui où l’épidémie se propage le plus vite avec une croissance de plus de 40% du nombre de cas en 24 heures contre une hausse de 26% en moyenne dans la région. Le département concentre désormais plus de 60% du total de cas détectés positifs au covid-19 de la région. La répartition par départements est la suivante selon l’ARS Paca :

> 22 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence (+5);

> 42 personnes dans les Hautes-Alpes (+7);

> 194 personnes dans les Alpes-Maritimes (+20);

> 827 personnes dans les Bouches-du-Rhône (+255) ;

> 186 personnes dans le Var (+27) ;

> 45 personnes dans le Vaucluse (+13).

Parmi ces cas :

> 85 personnes sont en réanimation (+10) ;

> 15 personnes testées positives au coronavirus covid-19 sont décédées (+2), dont deux résidents hors Paca. Elles étaient hospitalisées dans des établissements de santé des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et du Var.

En France, depuis le 21 janvier 2020, 16 018 cas Covid-19 ont été confirmés, incluant 674 décès survenus chez des personnes au cours de leur hospitalisation. Le 22 mars 2020 à 14h, 7 240 cas de Covid-19 sont actuellement hospitalisés d’après les données remontées quotidiennement des hôpitaux, dont 1 746 en réanimation.

Les cas de covid-19 coronavirus selon les régions françaises

