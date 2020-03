A l’instar de la filière transports, depuis trois semaines, la crise du coronavirus frappe de plein fouet la filière évènementielle. Congrès, spectacles, salons… tous les grands événements de la région sont annulés et les entreprises du secteur craignent désormais pour leur survie. Dans un communiqué envoyé lundi 16 mars aux rédactions, 53 entreprises de la filière évènementielle des Bouches-du-Rhône lancent un appel : « L’ensemble de la filière constate, depuis 3 semaines, un nombre effrayant d’annulations ou de reports de prestations et, ce quel que soit le nombre de participants. Et nous devons aujourd’hui cesser totalement nos activités », préviennent les professionnels dans leur tribune.

Une annulation des charges et des impôts plutôt qu’un report

Ils réclament donc plus d’aides de l’Etat et des pouvoirs publics pour les accompagner dans cette crise. « Les mesures d’accompagnement d’ores et déjà prévues par le gouvernement (report des charges sociales, de la TVA, mise en place de chômage partiel, …) ne permettront malheureusement pas d’endiguer le tsunami qui vient, menaçant nos entreprises et nos emplois. Aucune des annonces faites à ce jour n’est en capacité de résoudre le problème majeur de perte d’activité que nous subissons à double titre : – aujourd’hui sans chiffre d’affaires, – demain avec un carnet de commandes désespérément vide », affirment-ils.

Les professionnels proposent plusieurs pistes de mesures à prendre. En premier lieu, l’annulation des charges sociales plutôt que le report des échéances. Ils réclament également l’annulation de l’impôt sur les sociétés 2019, « les bénéfices que nous avons réalisés en 2019 nous permettant de passer ce cap terrible du premier semestre », indique le collectif. Ensuite, il souhaite que l’Etat déclare la catastrophe sanitaire afin de faire jouer les polices pertes d’exploitation auprès des assurances. Pour les entreprises et clients : encadrement des conditions d’annulation avec engagement de paiement des honoraires si les conditions ne remplissent pas les obligations fixées par l’État. Enfin, les professionnels demandent une accélération des délais de paiement, notamment de la part des institutionnels.

Plusieurs dizaines de millions d’euros de pertes

La filière événementielle représente plus de 335 000 emplois en France et plusieurs dizaines de millions d’euros pour les Bouches-du-Rhône. Les professionnels évoquent des « pertes vertigineuses. Nous parlons de plusieurs dizaines de millions d’euros rien que pour le département ». Et de conclure : « Au rythme où vont les choses il est certain que nos emplois seront également victimes du Covid 19. Aussi, nous comptons sur vous pour mettre en place des mesures rapides et fortes afin de sauver la filière événementielle ».

